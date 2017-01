Voleibaliştii Tomisului au plecat, astăzi, la Dej

Club Volei Municipal Tomis Constanţa va susţine sîmbătă al treilea meci în deplasare din actualul campionat. După victoria de la Cluj, 3-1 cu Universitatea, a urmat o înfrîngere cu Dinamo Bucureşti, scor 2-3. Constănţenii şi-au revenit după eşecul din Capitală şi s-au impus etapa trecută fără probleme pe teren propriu, 3-0 cu Volei Club Municipal Rm. Sărat. "Sînt mulţumit şi de evoluţia echipei, şi de cei doi jucători noi pe care i-am titularizat, Mihăilă şi Ivkovic, amîndoi au jucat bine. Am avut unele dificultăţi în primul set, dar apoi ne-am revenit. Consider că am lucrat bine săptămîna aceasta pentru că ne aşteaptă meciul de la Dej, unul pe care îl consider foarte dificil", crede antrenorul principal al constănţenilor, Jorge Cannestracci. El a decis ca pe finalul meciului de duminică să le dea şansa de a juca şi lui Nemanja Kuburovic şi Erkan Togan. "M-am simţit foarte bine jucînd, este o atmosferă bună la echipă şi victoriile pe care le-am obţinut menţin această atmosferă. Mă simt bine cînd joc într-o echipă atît de puternică şi de valoroasă cum este Constanţa", spune Kuburovic, aflat duminică la debutul său în campionat pentru echipa constănţeană. Cannestracci nu va renunţa însă la obiceiul său de a folosi etapă de etapă aceiaşi titulari, singurul semn de întrebare înaintea meciului de la Dej fiind dacă îl va titulariza din nou pe Goran Ivkovic în locul lui Marian Pavel.

Formaţia constănţeană a plecat încă din această dimineaţă spre Dej, iar mîine după-amiază se va antrena în sala de joc. Partida Unirea Dej - Club Volei Municipal Tomis Constanţa, din etapa a cincea a Diviziei A1 la volei masculin, se va disputa sîmbătă, de la ora 11.00.