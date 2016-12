Voleibaliştii Tomisului înfruntă şi căldura la Buzău

Pentru vicecampioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa continuă cantonamentul de la Buzău. După o primă săptămână numai de pregătire fizică, voleibaliştii antrenaţi de Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală au început de luni şi şedinţele de pregătire cu mingea, în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi”. De luni s-a alăturat lotului constănţean şi extrema Alexandru Zahar, astfel că tehnicienii Tomisului au acum sub comandă 14 jucători: Ilieş, Lescov, Began, Spînu, Macovei, Bahov, Merkushev, Zahar, Chiţigoi, Ditlevsen, Miseikis, Dumitrache, Mihăilă şi Marquinho. Voleibaliştii de la Tomis mai au de înfruntat la Buzău şi un adversar de temut, căldura, dar totul decurge conform planului. „Am încheiat prima parte a pregătirii, cea cu caracter fizic. Pot spune că jucătorii au răspuns bine la comenzi. Cu toţii au muncit foarte bine. Sunt puţin obosiţi după antrenamentele intense, mai ales că a fost foarte cald, dar totul este în regulă. Nu sunt probleme de sănătate şi am trecut acum şi la antrenamentele cu mingea”, a declarat antrenorul principal Viktor Sidelnikov. „A fost greu în prima săptămână, chiar şi pentru cei care nu prea am avut vacanţă după ce am evoluat pentru echipa naţională. În plus, este şi foarte cald, dar trebuie să depăşim toate obstacolele şi să ne pregătim cât mai bine. Uşor, uşor, ne punem la punct şi aşteptăm cu nerăbdare viitorul sezon”, a spus şi căpitanul Tomisului, Radu Began.

OPTIMISM PENTRU SEZONUL 2010-2011. Revenit după un sezon la Constanţa, universalul Arvydas Miseikis consideră că Tomisul îşi poate îndeplini obiectivele în viitorul sezon: „În urmă cu două sezoane am avut o echipă foarte bună, iar acum sper să reuşim acelaşi lucru. Am decis să revin la Constanţa pentru a obţine, din nou, rezultate foarte bune. Chiar dacă sunt mulţi jucători tineri, avem un antrenor bun şi cred că putem îndeplini obiectivele. În România cel mai greu va fi cu Zalăul, dar nu trebuie să neglijăm nici celelalte adversare. În Cupa CEV ne aşteaptă un prim duel cu formaţia din Berlin, o echipă puternică. Trebuie să fim într-o formă foarte bună pentru a reuşi. Trebui să muncim din greu”. Campion al României în sezonul trecut, cu Remat Zalău, universalul Mads Ditlevsen consideră că a făcut o alegere foarte bună prin venirea la Constanţa: „Am auzit lucruri foarte bune despre Tomis. Am jucat anul trecut la Zalău şi pentru mine venirea la Constanţa a fost următorul pas, unul normal. Câştigarea campionatului şi a Cupei României sunt obiectivele pe plan intern, iar în Cupa CEV orice este posibil. Pentru aceasta trebuie să lucrăm foarte mult şi să formăm o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Vreau să joc cât mai bine în tricoul Tomisului”. Brazilianul Marcos De Oliveira “Marquinho”, noul libero al Tomisului, vrea să obţină numai rezultate foarte bune cu formaţia constănţeană: „Am făcut această alegere deoarece am considerat că echipa constănţeană este una puternică. Am obţinut multe informaţii despre CVM Tomis, despre jucătorii care au evoluat aici. Am venit la Constanţa să câştig campionatul şi Cupa României şi să am evoluţii cât mai bune”. Un alt jucător transferat în această vară la Tomis, centrul Andrei Spînu, component al echipei naţionale a României, a explicat de ce a ales să vină la formaţia constănţeană: „Club Volei Municipal Tomis este cel mai profesionist club de volei din România, chiar dacă sezonul trecut a ratat câştigarea titlului. A demonstrat acest lucru în ultimii ani. Eventul ne este la îndemână, cu toate că nu va fi uşor, iar Zalăul rămâne principalul adversar. În Cupa CEV sunt echipe foarte bune, unele de valoarea celor din Liga Campionilor. Primul duel, cu formaţia din Berlin, o echipă bună, trebuie tratat cu seriozitate. Trebuie să ne respectăm toţi adversarii. Îmi doresc câştigarea campionatului şi cupei şi să ajungem cât mai departe în Cupa CEV”.