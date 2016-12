Voleibaliştii Tomisului îşi “încarcă bateriile”

Sâmbătă, la Constanţa vine CVM Braşov, cea mai slabă echipă din Divizia A1 la volei masculin. Cu 14 înfrângeri în tot atâtea etape şi cu doar patru seturi câştigate, formaţia de sub Tîmpa se confruntă şi cu grave probleme financiare, fiind resemnată cu retrogradarea. Aflată în faţa unui meci de 1 solist, CVM Tomis Constanţa profită de faptul că are trei meciuri la rând pe teren propriu, dintre care două mai uşoare, şi se pregăteşte din greu pentru marele derby cu Remat Zalău, programat pe 6 februarie, la Constanţa. „Muncim din greu dar bine săptămâna aceasta, când profităm de programul ceva mai lejer din această perioadă. Lucrăm mai tare la antrenamente, în perspectiva meciurilor mai dificile care ne aşteaptă. Da, jucătorii suferă puţin, pentru că am încărcat puţin antrenamentele, fizic şi tehnic, pentru a fi în formă cât mai bună la ora meciurilor cu echipele din Zalău şi Tg. Mureş, ambele meciuri-cheie în perspectiva turneelor finale”, spune antrenorul principal Stelio De Rocco. „Este o săptămână în care ne concentrăm mai mult pe încărcarea bateriilor pentru meciurile care urmează, în special pentru turneele finale, dar nu uităm nici de meciul foarte important contra Zalăului, de sâmbăta viitoare”, adaugă secundul Mircea Dudaş. „Întâlnim ultima clasată săptămâna aceasta, iar meciul îl consider ca pe unul pregătitor înaintea celui cu Zalăul, o echipă mult mai redutabilă, care anul acesta trage la titlu. Este o săptămână în care trebuie să ne pregătim exemplar pentru acel derby”, a declarat extrema Florin Voinea. „Ne aşteptăm la o victorie în meciul cu Braşovul, la fel de uşoară ca şi în partida cu Steaua. Ambele meciuri sunt de pregătire înaintea celui cu Remat Zalău, foarte important pentru noi în perspectiva turneelor finale. Săptămâna aceasta ne-am antrenat foarte tare, de aceea poate vom fi puţin mai lenţi la meciul următor, dar asta pentru a fi în formă maximă sâmbăta viitoare”, a spus şi coordonatorul Sebastian Firpo. Partida cu CVM Braşov, din etapa a 15-a a Diviziei A1, este programată sâmbătă, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.