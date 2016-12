Voleibaliştii Tomisului, mulţumiţi de prima parte a sezonului

Până pe 3 ianuarie, jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa sunt în vacanţă, pregătirile pentru a doua parte a sezonului 2012-2013 urmând să înceapă după Revelion. Acum, când ne apropiem de finalul anului, voleibaliştii Tomisului au considerat prima parte a actualului sezon ca fiind una reuşită, în condiţiile în care formaţia constănţeană a luptat pe trei fronturi, campionat, Cupa României şi Liga Campionilor.

„Cred că prima parte a sezonului a fost destul de bună. Am reuşit să terminăm pe primul loc turul campionatului şi am avut, cred eu, evoluţii meritorii în Liga Campionilor, unde am făcut parte din cea mai grea grupă şi ne-am calificat în semifinalele Cupei României. Acum, la final de an, vreau să le urez suporterilor un An Nou fericit şi ţin să le mulţumesc pentru că au fost alături de noi într-un număr foarte mare, cel puţin la meciurile importante”, a declarat centrul Sergiu Stancu. „A fost un an destul de reuşit. Suntem pe primul loc în clasament în campionatul României şi am făcut treabă bună în Liga Campionilor. Am avut şi meciuri mai slabe în Liga Campionilor, dar să nu uităm că am jucat într-o grupă destul de grea şi am acumulat, totuşi, patru puncte. La doresc suporterilor noştri multă sănătate şi fericire alături de cei dragi”, a spus şi coordonatorul Marin Lescov. „Cred că, în general, în prima parte a sezonului am avut o comportare bună. Formaţia este pe primul loc în campionat, ne-am calificat în semifinalele Cupei României şi am avut meciuri bune în Liga Campionilor, reuşind o clasare pe locul 3, poate neaşteptată. Dar rămânem cu regretul că nu am făcut mai mult în cea mai importantă competiţie europeană intercluburi. Le doresc tuturor suporterilor şi iubitorilor de volei din Constanţa un an mai bun şi îi aşteptăm şi anul viitor la sală în număr cât mai mare”, consideră căpitanul Tomisului, Dan Borota.