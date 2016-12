Voleibaliştii Tomisului nu au atins încă vîrful de formă

CVM Tomis Constanţa a obţinut sîmbătă, în Sala Sporturilor, a doua victorie din actualul campionat, 3:0 cu Explorări Baia Mare. Campionii i-au învins pe băimăreni pentru a doua oară în interval de o săptămînă, după ce cîştigaseră cu acelaşi scor şi finala Cupei României, jucată la Botoşani. „Complex Baia Mare pentru noi? Nu ştiu dacă putem vorbi despre aşa ceva, pentru că în ultimii cinci-şase ani am pierdut doar de două sau de trei ori în faţa lor, in extremis. De cîţiva ani dominăm voleiul românesc şi nu cred că există în ţară vreo echipă faţă de care să avem vreun complex. Am demonstrat asta prin rezultatele din ultima perioadă”, a răspuns Florin Voinea la întrebarea dacă Tomis a scăpat de “complexul Baia Mare”. Statistica spune că Explorări nu a mai reuşit să cîştige în faţa echipei constănţene din campionatul 2006-2007, atunci cînd obţinea două victorii, cu 3:1 acasă şi cu 3:2 în deplasare.

În meciul de sîmbătă, gazdele au “defilat” în primul set, pentru ca apoi să se impună cu destule emoţii în următoarele două. „În primul set am jucat foarte bine în toate fazele jocului, de la serviciu şi preluare la atacuri şi apărare”, a declarat antrenorul principal al constănţenilor, Stelio De Rocco nefiind îngrijorat de erorile apărute apoi în jocul echipei sale, care „a cîştigat cu 3:0, nu trebuie să uităm acest lucru”! „Încă nu sîntem la sută la sută din potenţial, poate că nici nu trebuie la momentul actual. Să nu uităm că în decembrie vin Cupele Europene, atunci trebuie să atingem maximum de formă”, a explicat Radu Began, căpitanul Tomisului, fluctuaţiile din jocul echipei. În etapa următoare, CVM Tomis va evolua în deplasare, cu Steaua Bucureşti. Partida este programată sîmbătă, de la ora 11.00, în sala Regimentului de Gardă din Bucureşti. Aseară, în ultimul meci din etapa a 2-a: Torpi Tg. Mureş - VCM Piatra Neamţ 1:3.

La mulţi ani, Sebastian Firpo!

Astăzi, 27 octombrie, coordonatorul echipei constănţene, Sebastian Firpo, împlineşte 33 de ani. Voleibalistul argentinian a promis că le va face cinste colegilor după antrenamentul de astăzi: „Nu va fi ceva deosebit, cred că voi ieşi cu băieţii la o pizza şi o bere”. Firpo s-a transferat la Constanţa vara trecută, a devenit repede om de bază în echipa campioană, iar anul acesta şi-a prelungit contractul cu Tomis. „Mă simt perfect aici, la echipa din Constanţa, unde formăm un grup unit, iar toată lumea ne tratează pe mine şi pe prietena mea ca pe nişte români. Le sînt recunoscător celor din conducerea clubului pentru felul cum s-au purtat cu mine în aceste două sezoane”, a mai spus Firpo.

Clasament

1-3. CVM TOMIS 2 2 0 6:0 4

1-3. Dinamo Bucureşti 2 2 0 6:0 4

1-3. Unirea Dej 2 2 0 6:0 4

4. VCM Piatra Neamţ 2 2 0 6:1 4

5. Remat Zalău 2 2 0 6:2 4

6. U. Cluj 2 1 1 5:3 3

7. Steaua Bucureşti 2 1 1 3:3 3

8. Torpi Tg. Mureş 2 0 2 1:6 2

9-12. CV Dacia Buzău 2 0 2 0:6 2

9-12. CVM Braşov 2 0 2 0:6 2

9-12. Explorări Baia Mare 2 0 2 0:6 2

9-12. SCM U. Craiova 2 0 2 0:6 2