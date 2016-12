Voleibaliștii Tomisului nu părăsesc corabia la greu

Evenimentele de miercuri au dat peste cap programul de pregătire al echipei CVM Tomis Constanța, campioana României la volei masculin și reprezentanta țării în Liga Campionilor. Amânarea din lipsă de cvorum a ședinței Consiliului Local al Municipiului Constanța, în care CVM Tomis ar fi trebuit să primească prin hotărâre de consiliu suma de 1,8 milioane de lei, a determinat conducerea tehnico-administrativă a echipei să anuleze atât meciul amical programat miercuri, la Burgas, cât și deplasarea pentru turneul de la Bursa, din perioada 9-11 octombrie. „Eram pe drum spre Burgas când am primit informația că ședința s-a amânat. Moralul tuturor a fost afectat și nu puteam risca să jucăm cu gândul în altă parte, pentru că puteau apărea accidentări grave. De aceea am decis cu toții să revenim la Constanța și să continuăm pregătirea, cu speranța că totul se va rezolva cu bine”, a declarat Martin Stoev, antrenor principal la CVM Tomis. Conducerea clubului constănțean încearcă să găsească un adversar pentru un meci amical programat sâmbătă și s-a luat legătura cu Dinamo București, însă până joi seară nu era nimic sigur.

JUCĂTORII SUNT OPTIMIȘTI CĂ SITUAȚIA SE VA REZOLVA

Joi după-amiază, echipa s-a pregătit normal în Sala Sporturilor din Constanța, toți jucătorii fiind prezenți la pregătire. Excepție a făcut cadetul Ovidiu Darlaczi, care a suferit o entorsă la antrenamentul de marți. „Din păcate, pregătirea pentru noul sezon ne va fi afectată, pentru că meciurile amicale pe care nu le mai jucăm ne-ar fi ajutat mult, ar fi fost primele în noua compoziție a echipei. Vom face tot ceea ce depinde de noi ca să începem campionatul cât mai bine. Sunt optimist prin felul meu de a fi și sunt convins că din partea clubului se fac toate eforturile pentru a rezolva la timp problemele. Mingea este acum la consilierii locali și la primarul Constanței, care sperăm să ne aprobe acest buget, fără de care nu ne putem continua activitatea”, a spus centrul Sergiu Stancu. „Suntem demult în această situație-limită, însă cred că domnul primar și consilierii locali se vor ține de cuvânt, astfel încât să avem timp suficient pentru transferuri. Eu am rămas aici, la Tomis, având încredere în staff-ul nostru și cred că dacă vom trece de acest hop lucrurile vor fi OK. Rămâne ca noi să ne pregătim cât mai bine și să fim sută la sută profesioniști. Astfel încât, dacă lucrurile se vor rezolva cu banii, noi să fim pregătiți pentru startul campionatului”, a afirmat centrul Andrei Laza, unul dintre puținii jucători rămași dintre cei care au evoluat în sezonul trecut. Aceștia mai au de primit salariul pe patru luni, plus bonusurile pentru câștigarea campionatului și pentru parcursul din Liga Campionilor.

„Nu știu sigur care au fost motivele absenței consilierilor locali. Cel mai probabil, este un motiv politic, pentru că 1,8 milioane de lei nu reprezintă o sumă extraordinară pentru un oraș atât de mare cum este Constanța. Noi rămânem optimiști, altfel nu am mai fi aici. Toți jucătorii au ales să continue pregătirea cu mare seriozitate. Problema este că bunăvoință din partea clubului există, dar nu știu de ce s-a amânat atât de mult alocarea unor sume pentru sport! Aș vrea să știe toată lumea că jucătorii străini nu au venit la Constanța numai pentru bani, ci în primul rând pentru a evolua în Liga Campionilor. Obiectivul lor este în primul rând de performanță, iar să găsești în octombrie o altă echipă de Liga Campionilor este foarte dificil. Din câte am înțeles, domnul primar a promis că totul se va rezolva săptămâna viitoare, așa că suntem optimiști”, a precizat Martin Stoev.

YORDANOV S-A ANTRENAT ALĂTURI DE NOII SĂI COECHIPIERI

De joi, la antrenamentele noii sale echipe s-a prezentat și universalul Boyan Yordanov, care nu a fost păstrat în lotul național cu care Bulgaria va participa la Campionatul European care începe chiar vineri, 9 octombrie, în Bulgaria și Italia. „Știam multe despre echipa din Constanța înainte să accept propunerea de a juca aici. Îl cunosc de multă vreme pe Martin Stoev, am discutat și cu câțiva coechipieri de la echipa națională care au jucat la Tomis (n.r. - Zhekov și Petkov). Sper ca situația echipei să se rezolve cât mai curând și să putem lua un start normal în Liga Campionilor. M-am operat la umăr anul trecut, dar acum sunt perfect sănătos și voi lupta pentru obiectivele clubului”, a declarat Yordanov, care, foarte probabil, va fi numit căpitan al echipei constănțene.

