Voleibaliştii Tomisului privesc cu încredere spre noul an

La finalul unui an care a adus primul titlu naţional din istoria voleiului de la ţărmul mării, dar şi a treia Cupă a României cîştigată consecutiv pentru formaţia masculină Club Volei Municipal Tomis Constanţa, atmosfera în tabăra echipei pregătite de Stelio De Rocco şi Massimiliano Giaccardi nu poate fi decît una excelentă. În plus, în actualul sezon, parcursul perfect din campionat, cu 11 victorii din tot atîtea posibile, dar şi accederea în sferturile de finală ale Cupei CEV, după succesele din confruntările cu Perungat Pojat Rovaniemi (3-2 şi 3-2) şi Hypo Tirol Innsbruck (3-1 şi 3-2), au adus un tonus ridicat în tabăra voleibaliştilor de la CVM Tomis. Jucătorii campioanei României aşteaptă viitorul an cu încredere, dorindu-şi ca la finalul sezonului 2007-2008 să repete performanţele din întrecerea internă, dar să reuşească şi accederea în Final Four-ul Cupei CEV.

“Un An Nou fericit şi multă sănătate. Sperăm ca suporterii să vină în continuare la sală şi să ne susţină. În 2008 îmi doresc cîştigarea campionatului şi a Cupei României şi să ajungem în Final Four-ul Cupei CEV”, a declarat căpianul Tomisului, Radu Began. “Sper ca în 2008 să cîştigăm cît mai multe meciuri şi să ne îndeplinim toate obiectivele. Le doresc suporterilor Sărbători fericite, un an nou cît mai bun şi să fie în continuare alături de noi”, a spus Sergiu Ilieş, coordonatorul de joc al Tomisului, completat de Erkan Togan: “Aştept ca în 2008 să reedităm performanţele din 2007 pe plan intern, iar în Cupa CEV să obţinem un succes de prestigiu. Le doresc tuturor un an nou fericit, iar suporterilor să vină în continuare la meciuri pentru a ne susţine şi în disputele din 2008”.