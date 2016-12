Voleibaliştii Tomisului regretă pierderea setului 4

Seria de victorii obţinută de CVM Tomis Constanţa în actuala ediţie a Diviziei A1 la volei masculin, şase la număr, s-a oprit duminică, la Zalău. În etapa a 7-a, obstacolul Remat s-a dovedit prea înalt pentru voleibaliştii constănţeni, care au pierdut cu 1:3 pe terenul campioanei. După un prim set în care echipa nu s-a regăsit deloc, Tomis nu a jucat deloc rău în continuare. A egalat la seturi, l-a cedat pe al treilea şi a irosit trei oportunităţi de a câştiga setul al patrulea, ceea ce ar fi fost echivalent cu obţinerea a cel puţin un punct din deplasarea la Zalău. „Am văzut şi noi valoarea echipei cu care ne vom confrunta pentru titlu. Meciul a fost destul de greu, însă Remat nu este de neînvins, mai ales că noi am evoluat la Zalău în condiţiile pe care le ştie toată lumea: deplasare lungă, lotul incomplet, Maiyo abia întors din Kenya. Dacă aveam în lot măcar unul dintre jucătorii accidentaţi şi cu Maiyo în forma obişnuită, ne întorceam acasă cu unul sau cu două puncte. Remat este o echipă destul de puternică, de un nivel cel puţin ca anul trecut”, a declarat Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene. „Remat nu este o echipă de temut, noi am greşit foarte mult. Îmi pare rău de această înfrângere, pentru că am avut setul 4 în mână şi nu am reuşit să-l închidem. Am fi vrut să luăm măcar un punct, numai pentru drumul lung pe care l-am făcut până acolo. Titlul se va juca în play-off, iar până atunci sper să fim feriţi de accidentări”, a spus şi internaţionalul Fabian Birău. „Ne aşteptam la un meci greu la Zalău, însă per total eu zic că echipa a evoluat destul de bine. Ne-am ţinut de ei cât am putut, în condiţiile unui lot incomplet. Echipa simte nevoia unor întăriri şi sper să reuşim să transferăm cât mai repede unul sau doi jucători de zona 4”, a afirmat Bulent Cadâr, managerul grupării de pe Litoral.

Sâmbătă, în etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa va juca pe teren propriu cu Unirea Dej. Meciul va avea loc în Sala Sporturilor, cu începere de la ora 17.00, şi va fi transmis în direct de Neptun TV.