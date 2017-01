Voleibaliştii Tomisului revin la pregătire

Joi, de la ora 16.30, la Sala Sporturilor: CVM Tomis Constanţa - VCM Piatra Neamţ, manşa retur a semifinalelor Cupei României

Cu victorii în toate partidele jucate în play-off, jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis sînt foarte aproape de a-şi îndeplini unul dintre obiectivele acestui sezon, respectiv cucerirea titlului naţional. Ultimul turneu din play-off, organizat de Dinamo Bucureşti în perioada 27-29 aprilie nu poate decît să încununeze evoluţia din acest sezon a formaţiei de pe Litoral. În clasament, Tomis are două puncte mai mult decît Dinamo, plus un setaveraj mult mai bun, ceea ce înseamnă că o singură victorie obţinută în Capitală, indiferent de scor, pune capăt luptei pentru titlu. “Pentru mine, campionatul încă nu este jucat. Mai sînt trei meciuri şi abia după ce le cîştigăm putem spune că titlul e al nostru. Cu siguranţă, la Piatra Neamţ am făcut un pas mare spre titlu, pentru că la începutul play-off-ului Dinamo avea două puncte avans faţă de noi, iar acum Tomis este lideră cu două puncte avans”, declară, precaut, antrenorul principal Jorge Cannestracci. “Ne mai trebuie doar o victorie pentru a cîştiga titlul, dar cu siguranţă nu ne vom mulţumi cu atît. Vom demonstra pe terenul lui Dinamo că sîntem puternici şi vom cîştiga toate meciurile! Însă nu ne va fi uşor, pentru că şi celelalte echipe au orgoliul lor şi se vor bate”, spune căpitanul echipei constănţene, Radu Began.

“Concluzia după acest turneu (n.r. - de la Piatra Neamţ) este că echipa joacă din ce în ce mai bine. Trebuie să cîştigăm un meci la Bucureşti pentru a deveni campioni, dar ne vom strădui să le cîştigăm pe toate, ca şi Cupa României, pentru a treia oară consecutiv”, declară Sorin Strutinsky, preşedintele clubului constănţean, în timp ce Began este ferm: “Concluzia turneului? Faptul că, în sfîrşit, sîntem o echipă, CAMPIOANĂ!”

Voleibaliştii constănţeni au fost încurajaţi şi la Piatra Neamţ de statornicii lor suporteri, care i-au însoţit pe tot cuprinsul ţării, dar şi în deplasările efectuate în Cupele Europene, la Doetinchem şi Bled. Publicul din Constanţa îi poate aplauda pe viitorii campioni ai ţării la ultimul meci oficial programat pe teren propriu în acest sezon, manşa retur din cadrul semifinalelor Cupei României. Adversara Tomisului în partida care se va disputa joi, de la ora 16.30, în Sala Sporturilor, va fi Volei Club Municipal Piatra Neamţ, învinsă în tur, sub Pietricica, cu scorul de 3-1. Jucătorii pregătiţi de Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov revin la antrenamente astăzi, după ce au avut patru zile libere cu ocazia Sărbătorilor de Paşte.