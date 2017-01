Voleibaliştii Tomisului s-au relaxat la bowling

Înaintea partidelor cu VCM Piatra Neamţ, voleibaliştii de la CVM Tomis s-au relaxat, vineri dimineaţă, la Centrul de Distracţii “Europa” din Mamaia. Punctul culminant al distracţiei a fost concursul de bowling, pe echipe de cîte patru oameni, concurs la care au luat parte jucătorii, antrenorii, maseurul, plus team-managerul Bulent Cadîr şi directorul sportiv Milen Uzunov. Cei mai buni s-au dovedit americanii Hein şi May, dar şi brazilienii Ashlei şi Daivison, ultimul acumulînd cele mai multe puncte, 182! De altfel, echipa alcătuită din Hein, Daivison, Ivkovic şi Meyer a cîştigat concursul de bowling. „Am avut coechipieri de valoare, nu numai eu am fost bun astăzi (n.r. - vineri). De fapt, toată săptămîna ne-am gîndit numai la victorii! Vrem să cîştigăm la meciurile cu Piatra Neamţ, dar şi la antrenamente sau la bowling. A fost o acţiune bună pentru a ne mări concentrarea înaintea partidelor care ne aşteaptă sîmbătă şi duminică. Am făcut cele mai multe puncte la bowling, sper să fiu la fel de eficient şi la meciurile de volei”, a declarat Daivison, mărturisind că „am mai jucat aici, am venit de cîteva ori cu soţia şi cu prietenii”. De la bila cea mare şi grea, voleibaliştii Tomisului au trecut la mesele de biliard, la fusbal şi la darts, iar cînd cele 90 de minute alocate acţiunii Europa s-au încheiat, secundul Massimiliano “Max” Giaccardi a făcut clasamentul general pentru toate sporturile. „A fost o dimineaţă foarte distractivă, un prilej de relaxare pentru toată lumea, un prilej să mai uităm de volei şi de meciurile importante care ne aşteaptă. Este drept, unii dintre noi sînt mai buni decît alţii la bowling sau biliard, dar important este că am fost aici cu toţii şi că ne-am distrat împreună”, a concluzionat antrenorul principal Stelio De Rocco.