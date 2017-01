Voleibaliştii Tomisului vor să fie liberi duminică!

Play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin continuă sîmbătă şi duminică, atunci cînd vor avea loc meciurile decisive pentru calificarea în semifinale. Învingătoare pe teren propriu în primul meci, Remat Zalău şi Explorări Baia Mare „atacă” Bucureştiul cu dorinţa unei a doua victorii care să le permită să producă surpriza. Şansele nu sînt neglijabile, însă nu trebuie să uităm că Steaua şi Dinamo susţin meciurile de pe teren propriu în mini-sălile de la Regimentul de Gardă şi de la Extreme, care necesită o bună acomodare pentru formaţiile vizitatoare. Spre deosebire de bucureşteni, echipele Municipale, din Constanţa şi Piatra Neamţ, au cîştigat în deplasare primele meciuri şi mai au nevoie de un singur succes, sîmbătă, pe teren propriu, pentru a obţine calificarea. După 3-0 în turul de la Buzău, meciul de la Constanţa va fi o simplă formalitate pentru Club Volei Municipal Tomis. „Aşa cum spuneam şi săptămîna trecută, am vrut să ne revanşăm după eşecul din campionat şi am reuşit acest lucru, după un meci strălucit. Am cîştigat cu 3-0 şi ne dorim acelaşi lucru şi pentru sîmbătă, ca să ne calificăm în semifinale”, a declarat Erkan Togan. „Ne-am concentrat bine înaintea primului meci, ca să nu le mai permitem adversarilor să producă surprize. Am făcut un meci foarte bun la Buzău şi ne dorim acelaşi scor şi la jocul de sîmbătă, ca să ne calificăm după două partide”, spune Ashlei Nemer. Al doilea meci dintre Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Constam Buzău va avea loc sîmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor şi va fi arbitrat de bucureştenii Ştefan Becico şi Gheorghe Popescu. Dacă va fi necesară şi a treia partidă, aceasta este programată duminică, tot de la ora 17.00.