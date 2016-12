Voleibaliştii tricolori au ajuns la Kragujevac

Pentru reprezentativa de volei masculin a României, turneul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2010, din Italia, turneu care va debuta mîine, la Kragujevac (Serbia), va însemna un nou examen în faţa echipelor de top din Europa. Voleibaliştii tricolori vor înfrunta Serbia (vineri, 14 august, ora 21.30), Spania (sîmbătă, 15 august, ora 19.00) şi Estonia (duminică, 16 august, ora 19.00), trei echipe calificate la turneul final al Campionatului European din acest an, care se va desfăşura în Turcia, în luna septembrie, astfel că misiunea jucătorilor antrenaţi de Stelian Moculescu, Ulf Quell şi Mircea Dudaş va fi una dificilă. Cum numai primele două clasate vor obţine calificarea la turneul final al CM, şansele echipei noastre sînt destul de mici, dar tricolorii nu uită că au produs, pînă acum, două surprize în turneele din Austria şi Portugalia, care le-au permis să ajungă la un pas de marea confruntare din Italia. Serbia (locul al III-lea la CE din 2007 şi finalista ediţiei din acest an a Ligii Mondiale) şi Spania (campioana europeană en titre) sînt considerate principalele favorite, iar pentru a da marea lovitură România trebuie să joace la cel mai înalt nivel. “Nu se ştie niciodată ce se poate întîmpla. Am ajuns la un nivel bun şi dacă prindem o zi extraordinară putem încurca Spania. Este un test important pentru noi. Avem moralul bun şi nu trebuie să facem greşeli pentru a spera la o nouă performanţă”, spune Adrian Gontariu, cel mai bun jucător al tricolorilor în precedentele turnee.

Echipa noastră a ajuns ieri după amiază la Kraguevac, iar jucătorii au efectuat aseară o primă şedinţă de pregătire în Sala “Jezero”, unde se vor disputa partidele, astăzi fiind programate alte două antrenamente.

În afara turneului din Serbia, la sfîrşitul acestei săptămîni vor avea loc şi celelalte două turnee care vor stabili alte patru formaţii care vor evolua anul viitor, în Italia. În Bulgaria, la Varna, vor evolua Portugalia, Olanda, Cehia şi Bulgaria, iar în Polonia, la Gdynia, vor juca Slovenia, Franţa, Slovacia şi Polonia. La sfîrşitul săptămînii trecute, în Finlanda, la Tampere, Rusia şi Germania au obţinut biletele pentru Italia, Finlanda şi Belgia nereuşind să producă surpriza.