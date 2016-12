Voleibaliştii tricolori au învins de două ori Grecia

Naţionala de volei masculin a României a încheiat seria de şase meciuri jucate la Constanţa, în Liga Europeană, cu două superbe victorii obţinute împotriva selecţionatei Greciei. Două succese frumoase pentru români, care pierduseră ultimele patru meciuri oficiale cu elenii! Tricolorii s-au revanşat după două meciuri lungi, de peste două ore, care au fost aplaudate la scenă deschisă de publicul constănţean. România va susţine ultimele două jocuri din Liga Europeană în deplasare, la Bamberg, împotriva Germaniei, pe 11 şi 12 iulie.

Primul meci, cel de sîmbătă, s-a încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea României, pe seturi: 29-27, 20-25, 18-25, 25-21 şi 15-9, după două ore de joc. Grecii, cu Karipidis în zi excelentă (32 de puncte), au început foarte determinaţi şi au dominat primul act, dar au ratat cinci mingi de set! Românii, în schimb, au fructificat-o pe prima de care au beneficiat, Gontariu punînd capăt setului cu un as. Oaspeţii au jucat la fel de bine şi în continuare, dînd impresia că setul pierdut a fost un accident. Stelian Moculescu a “ghicit” însă schimbările, iar din setul patru România a început să joace altceva! Laza a intrat în locul lui Stancu de la jumătatea setului secund, apoi Lică la Gontariu şi Voinea la Bălhăceanu la mijlocul setului al treilea. Laurenţiu Lică a fost jucătorul determinant în setul decisiv: pe serviciul său tricolorii au reuşit să întoarcă rezultatul de la 3-4 la 9-4. Voleibalistul transferat recent la Montpellier a servit doi aşi, dar a şi destabilizat preluarea adversă, uşurînd sarcina lui Began şi Olteanu la blocaj.

Meciul de duminică s-a desfăşurat după acelaşi scenariu: victorie pentru gazde, cu 3-2 (18-25, 25-21, 24-26, 26-24, 19-17), după ce oaspeţii au condus cu 2-1. Tînărul coordonator Bartha a arătat că s-a acomodat rapid cu postura de titular, singurul jucător din primii şase schimbat, cu Voinea, după o treime din setul secund, fiind Bălhăceanu, care n-a făcut faţă ritmului de joc după ce s-a antrenat doar două săptămîni cu naţionala. România a pierdut setul al treilea, după ce a condus cu 24-23, dar s-a revanşat în al patrulea, pe care l-a cîştigat, cu emoţii, după ce a avut 11-4! Setul decisiv a fost dramatic: gazdele au ratat patru mingi de meci, oaspeţii au irosit şi ei una, apoi tricolorii au pus capăt unui set decisiv care a durat 18 minute! Cel mai eficient jucător al partidei a fost Gontariu, cu 30p, unul mai mult decît Karipidis.

„Se pare că sîntem bine antrenaţi să jucăm cinci seturi! Mă bucur că am cîştigat, pentru că aveam nişte poliţe de plătit cu Grecia şi de acum încolo o să le fie frică de noi”, a spus Adrian Gontariu. „Ne bucură aceste victorii, foarte muncite, pentru că am revenit în ambele meciuri de la 2-1 pentru ei. Echipa a jucat foarte bine, trebuie să luăm lucrurile bune din aceste partide şi să mergem înainte”, a declarat Bogdan Olteanu, căpitanul echipei noastre. „Au fost două jocuri obositoare, dar am dovedit că sîntem mai bine pregătiţi fizic ca ei. S-au făcut şi greşeli, dar pe fondul acesta de oboseală, sînt normale”, consideră libero-ul naţionalei, Adrian Feher. „Nici nu ne puteam aştepta decît la meciuri foarte dificile, pentru că echipa Greciei este foarte bine cotată, chiar dacă acum au lipsit doi jucători din echipa cu care ne-au învins în Portugalia. Ei ştiu să joace volei, au jucători care evoluează an de an în Liga Campionilor, iar asta măreşte meritul jucătorilor noştri, care s-au bătut pînă la sfîrşit. La urma urmei, în setul decisiv trebuie să ai şi puţin noroc, care acum a fost de partea noastră”, a declarat selecţionerul Stelian Moculescu.

Au evoluat - România (antrenor Stelian Moculescu): Bartha - Gontariu, Began, Stancu, Bălhăceanu, Olteanu (cpt.) şi Feher - libero (au mai jucat: Ghimeş, Laza, Voinea, Lică şi Tănăsescu); Grecia (antrenor Konstantinos Arsenia): Psarras - Andreadis, Smaragdis, Pantaleon (cpt.), Stefanou, Karipidis şi Papadimitriou - libero (au mai jucat: Soltanopoulos şi Tsergas). Au arbitrat: Hari Salabaşian (Bulgariaia) şi Iuri Bakunovici (Bielorusia).

Iată şi celelalte rezultate înregistrate în etapa a cincea din Liga Europeană - Grupa A: Turcia - Spania 2-3 şi 2-3; Croaţia - Marea Britanie 0-3 şi 2-3; Grupa B: Germania - Belgia 3-0 şi 2-3; Grupa C: Portugalia - Belarus 3-2 şi 3-0; Slovacia - Austria 3-0 şi 3-0. Slovacia şi Spania şi-au asigurat în avans cîştigarea grupelor respective şi cîte un loc în Final Four, alături de Portugalia, ţara organizatoare a turneului final. A treia cîştigătoare de grupă pare a fi Germania, care în ultima etapă, pe 11 şi 12 iulie, va primi vizita României.

Clasament Grupa B

1. Germania 10 6 4 25:16 16

2. Belgia 10 6 4 24:18 16

3. Grecia 10 4 6 18:23 14

4. ROMÂNIA 10 4 6 16:26 14