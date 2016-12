Voleibaliştii tricolori se pregătesc în Sala Sporturilor

Echipa naţională de volei masculin a României şi-a reluat, ieri, în efectiv complet, antrenamentele la Constanţa. Antrenorii Stelian Moculescu şi Mircea Dudaş, ajutaţi de Dan Ciontoş şi Aurel Vlaicu, au la dispoziţie 17 jucători: Ghimeş, Dascălu, Bartha şi Moisa - coordonatori; Gontariu, Lică şi Dumitrache - universali; Began, Stancu, Laza, Gheorghiţă şi Spînu - centri; Olteanu, Voinea şi Ciortea - extreme; Feher şi Tănăsescu - jucători libero. Tricolorii se pregătesc în Sala Sporturilor pentru “dubla” cu Belgia, din etapa a treia a Ligii Europene, programată pe 20 şi 21 iunie, de la ora 20.30. Dacă la feminin gazda turneului Final Four (oraşul Kayseri, din Turcia, 11 şi 12 iulie) era cunoscută, Confederaţia Europeană de Volei (CEV) a stabilit ca Final Four-ul Ligii Europene la masculin să fie organizat de Portugalia, pe 18 şi 19 iulie.

Cristian Bartha vede în roz viitorul Naţionalei

Printre jucătorii tineri care au primit o şansă din partea selecţionerului se numără şi coordonatorul Cristian Bartha, în vîrstă de 23 de ani, care s-a aflat în sextetul de start la ambele meciuri cu Grecia, de săptămîna trecută. „Am fost foarte bine primit în grup, nu numai eu, ci toţi jucătorii tineri. Avem o echipă cu mulţi tineri, care se pregătesc pentru viitor, şi pot să spun că viitorul sună bine. Sînt obişnuit de la echipa de club să joc titular, dar la naţională e altceva. Aici joci mai mult cu inima, joci de plăcere”, spune jucătorul care în sezonul trecut a evoluat la Axis Shanks Guibertin, în Liga a II-a belgiană. „Am început voleiul la CSS 3 Steaua, iar la vîrsta de 16 ani, după ce a ars sala de la Plevnei, am plecat în Franţa, la Martigues. Şase ani am jucat în Franţa, unde am urcat de la a cincea la a doua divizie, la mai multe echipe, cîte doi ani la fiecare. De anul trecut sînt în Belgia, unde am jucat în liga a doua şi am promovat. Cred că voi continua la această echipă, dar nu ştiu încă sigur ce îmi va rezerva viitorul. Am învăţat bazele voleiului în România, dar acolo m-am cizelat. Chiar şi în Franţa am fost antrenat de români, l-am avut ca antrenor pe Pompiliu Dascălu, timp de doi ani, la Chaumont Volleyball. Pot să zic că sînt un produs al voleiului românesc, dar şi al celui francez”, a povestit fiul reputatului antrenor Gyula Bartha, tehnician care a pregătit cîteva luni şi pe CVM Tomis Constanţa. Cît despre viitor? „Vreau să cresc, pentru că sînt încă tînăr. Să cresc uşor, pentru că dacă mă duc la o echipă mare nu-i bine. Trebuie să mă duc la o echipă la care să joc etapă de etapă, de asta am nevoie acum. Cam aşa văd eu viitorul, restul vine de la sine. Pe lîngă sport, am şi facultatea, pe care o fac acum în Belgia, unde sînt student la management”, a încheiat Cristian Bartha.