În urma voturilor exprimate de suporterii echipei Club Volei Muncipal Tomis Constanţa pe site-ul campioanei României, www.cvmtomis.ro, Florin Voinea a fost desemnat jucătorul lunii ianuarie. În vârstă de 29 de ani, Voinea evoluează pe postul de extremă. Practic, cariera lui s-a derulat doar la Constanţa. Produs al Clubului Sportiv Şcolar Nr. 1 din Constanţa, Voinea a jucat, după terminarea junioratului, la echipele Midia Năvodari, între 1998 şi 2002, şi CVM Tomis Constanţa, din 2002 până în prezent. Cele mai importante repere din palmaresul său sunt cele trei titluri de campion al României, cele şase Cupe ale României, precum şi locul 3 în Final Four-ul GM Capital Challenge Cup, toate obţinute în tricoul Tomisului. Florin Voinea este şi component al naţionalei României, din anul 2004.

Reporter: Florine, te aşteptai să fii desemnat jucătorul lunii ianuarie?

Florin Voinea: Nu ştiam. Acum aud prima dată şi nu pot decât să le mulţumesc celor care m-au votat. Rămân cu regretul că ianuarie a fost o lună cam nefericită pentru CVM Tomis, în care am suferit trei înfrângeri. Probabil am fost cel mai bun jucător al unei echipe care nu a reuşit rezultatele pe care le aşteptam cu toţii.

Rep.: Ce reprezintă voleiul pentru tine?

F.V.: Voleiul reprezintă totul pentru mine, pentru că în funcţie de acest sport mi-am organizat viaţa de mic copil şi pot să spun acum, la 30 de ani neîmpliniţi, că, într-adevăr, reprezintă totul pe plan profesional.

Rep.: Aşadar, “voleiul e viaţa ta”?

F.V.: Da, se poate spune şi aşa, pentru că, probabil, este “relaţia” cu cea mai lungă durată (râde).

Rep.: Cariera ta impresionantă este legată numai de oraşul Constanţa. Când te-ai apucat de volei, ai sperat să realizezi performanţele pe care le ai în palmares?

F.V.: Nu. Aş minţi dacă aş spune că mă gândeam vreodată că o să am atâtea prezenţe în echipa naţională sau că o să am un loc 3 în Cupele Europene cu echipa de club. Totul a venit treptat. Am simţit, de la an la an, că se poate şi mă bucur că am reuşit să ating acest nivel.

Rep.: Se poate spune că ai crescut odată cu echipa de club, ţinând cont că ai plecat la drum cu Midia Năvodari, pe când erai junior, şi ai ajuns campion cu CVM Tomis Constanţa?

F.V.: Da, de ce nu, acest lucru s-a produs, cu sau fără voia mea. Am avut şi noroc, pentru că s-a demarat acest proiect ambiţios la Constanţa, în urmă cu şase ani, când dl. Strutinsky a venit la club, şi mă bucur că am făcut parte din planurile dumnealui de a avea o echipă competitivă în acest oraş.

Rep.: Ai avut momente de cumpănă în cariera ta?

F.V.: Cu siguranţă, orice jucător le are, dar mă bucur că am reuşit să trec peste ele şi sunt, la ora actuală, sănătos şi bucuros pentru ceea ce am ales. Accidentări grave nu au fost şi nici nu îmi doresc să fie, dar au fost multe momente în care trebuia să aleg ce-mi doresc de la viaţă şi mă bucur foarte mult că am ales voleiul.

Rep.: Eşti unul dintre cei mai iubiţi voleibalişti de la Tomis. Care crezi că sunt motivele pentru care publicul apreciază un jucător?

F.V.: Cred că suporterii ar trebui întrebaţi despre acest subiect! Probabil seriozitate, modestie, cam asta apreciază ochiul spectatorului. În cazul meu, cu siguranţă a contat şi devotamentul faţă de acest club.

Rep.: Cum se îmbină cariera de sportiv profesionist cu viaţa personală?

F.V.: Nu prea se îmbină, pentru că este cam greu să ai o viaţă personală ca sportiv profesionist. Ca să faci performanţă, trebuie să te dedici sportului pe care l-ai ales. Cred că reuşesc destul de bine, atâta timp cît nu îmi neglijez familia, consider eu.

Rep.: Te gândeşti la căsătorie?

F.V.: Urmează ca anul acesta, pe data de 3 iulie, să mă căsătoresc. Pe viitoarea soţie o cheamă Iulia, are 25 de ani şi lucrează în administraţie, la Spitalul Judeţean.

Rep.: Generaţia ta pare să fie ultima care a dat voleiului românesc mai mulţi jucători de valoare. De ce crezi că a scăzut mult numărul voleibaliştilor de perspectivă?

F.V.: Cred că din cauza sistemului de organizare al sportului românesc, care s-a schimbat mult. Nu mai sunt multe cluburi organizate, ca în trecut, nu mai sunt copii interesaţi să facă sport, poate şi pentru că au apărut alte atracţii, care primează în ochii lor mai mult decât sportul. Ei nu conştientizează importanţa sportului şi a mişcării în general şi cred că lipsa promovării sportului a contat foarte mult în toţi aceşti ani. Dar sperăm că uşor-uşor se vor crea noi proiecte cu care să readucem neapărat copiii şi tinerii în sălile de sport, pentru că asta înseamnă să ai o viaţă sănătoasă.

Rep.: “Lecţia de sârbă” după eliminarea cu Ribnica Kraljevo, dar şi “cea de franceză”, la finalul dublei cu Montpellier, au afectat moralul echipei, care a părăsit prea devreme competiţiile europene?

F.V.: Cu siguranţă, toate aceste lucruri, cumulate şi cu sancţiunile financiare, zic eu că au luat mult din sclipirea acestei echipe. Însă încercăm şi sper să reuşim, de la meci la meci, să trecem peste, să uităm aceste lucruri şi să realizăm că trebuie neapărat să facem performanţă pentru oraşul Constanţa.

Rep.: CVM Tomis va avea în acest sezon o misiune mult mai dificilă în lupta pentru câştigarea titlului. Poate deveni echipa constănţeană, pentru a patra oară consecutiv, campioana României, după ce a câştigat pentru a şasea oară consecutiv Cupa României?

F.V.: Noi asta sperăm cu toţii! Valoarea lotului cred că ne recomandă pentru obţinerea celui de-al patrulea titlu. Însă şi alte echipe din campionatul românesc s-au întărit şi eu zic că anul acesta vor opune o rezistenţă mult mai mare. Pe de altă parte, nici lotul echipei Tomis nu mai este cel pe care l-am avut în anii precedenţi. Sper că a rămas însă cel mai valoros, iar acest lucru o să-l demonstrăm pe teren.