Voltaj a modificat piesa cu care participă la Eurovision

Trupa Voltaj a luat decizia de care va depinde soarta României la Eurovision 2015. Formaţia va cânta o piesă pe jumătate în limba română, pe jumătate în engleză. Ea se opreşte la 3 minute fix în loc de 3.55, cât dura inițial piesa „De la capăt”, atunci când a fost cântată pe scena Eurovisionului românesc de la Craiova, din 8 martie. Scurtarea ei nu ţine însă de o decizie a trupei, ci de faptul că regulile Eurovision interzic ca un cântec să fie mai lung de trei minute şi jumătate.

Solistul Voltaj, Călin Goia, se declară liniștit acum că trupa a terminat varianta finală și e încrezător în șansa României în acest an. „Dragii noştri, am luat decizia! Am ţinut cont de părerile voastre, la care am adăugat ce am simţit noi că trebuie făcut, astfel încât să avem şansele cele mai mari la Viena. Şi iată varianta în care vom cânta piesa!”, a scris Călin Goia pe Facebook.

Anul trecut, Paula Seling și Ovi au fost aleși să reprezinte România la finala Eurovision de la Oslo cu piesa „Miracle”, clasându-se pe locul al 14-lea. Concursul Eurovision 2015 se va desfășura la Viena, pe 19, 21 şi 23 mai. România va participa în prima semifinală a concursului, cea din 19 mai.