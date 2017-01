Voltaj şi Deepside Deejays, în turneu la Constanţa

Trupa Voltaj a dat startul, zilele acestea, unui amplu turneu naţional, ”I Wanna Be Free Tour 2011”, care se desfăşoară sub ideea libertăţii, a energiei, a distracţiei şi a muzicii de calitate. În perioada 11 mai - 18 iunie, îndrăgita formaţie are programate concerte în 10 oraşe ale ţării, printre care: Bucureşti, Piteşti, Craiova, Galaţi, Timişoara, Oradea, Suceava, Iaşi, Cluj-Napoca şi Alba Iulia.

Dar energicii componenţi ai grupului nu au uitat nici de publicul constănţean, pentru care au pregătit un spectacol-eveniment, cu piese marca Voltaj, hit-uri care scriu în continuare istoria muzicii pop-rock din România. Show-ul trupei formată din: Călin Goia (solist), Gabi „Porkus\" Constantin (chitară), Vali „Prunus\" Ionescu (bass) şi Paul „Pampon\" Neacşu (tobe), va avea loc, pe 22 mai, la City Park Mall. Invitaţi speciali vor fi cei de la Deepside Deejays.

Turneul Voltaj a debutat, pe 11 mai, la Sala Palatului din Bucureşti, cu un mega-concert. Componenţii trupei le-au rezervat fanilor o mulţime de surprize, cum ar fi tricourile inscripţionate cu numele grupului şi decernarea premiilor pentru concursurile lansate pe pagina lor de Facebook.

Colaborarea dintre Voltaj şi Deepside Deejays a început în toamna anului trecut, odată cu lansarea single-ului ”I Wanna Be Free”. Pentru această colaborare dintre cele două trupe, „responsabil” a fost un pasaj compus de Deepside Deejays, care „sună foarte Voltaj”, aşa cum spunea Călin Goia. Celor de la Voltaj le-a plăcut ideea şi, pornind de la ea, au compus împreună cu Deepside Deejays şi refrenul, strofa şi restul orchestraţiei. A urmat şi lansarea videoclipului, care a reprezentat un adevărat exerciţiu de talent. „A fost clipul cel mai dificil dintre toate cele 21 de până acum din cariera noastră. Totul a început cu două castinguri ce au avut loc la Teatrul Giuleşti şi în urma cărora au fost alese personajele”, spuneau, la finele anului trecut, cei de la Voltaj.

Iată că cele două trupe au pornit împreună într-un amplu turneu naţional, fapt care confirmă succesul de care se bucură în această formulă.