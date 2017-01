Volumul „Sclipiri şi teatru/ Destellos y teatro\", care cuprinde şi texte nepublicate pînă acum de Eugen Ionesco, a fost lansat, în premieră, ieri, în ediţie bilingvă română-spaniolă, la sediul UNITER. La eveniment a participat şi coordonatorul lucrării, Mariano Martín Rodríguez - traducător la Comisia Europeană şi cercetător axat pe teatrul secolului XX în limbile romanice, precum şi prof. univ. Doina Modola.

Mariano Martín Rodriguez a spus că a devenit interesat de opera lui Eugen Ionesco în mod întîmplător, după ce a venit în România, în 2000 şi a început să citească literatură română. „Am ajuns să citesc Englezeşte fără profesor, de Eugen Ionesco şi am rămas uimit, pentru că nu ştiam că Ionesco a scris şi piese în limba română. M-am gîndit că ar fi o idee foarte bună să traduc textul în limba spaniolă, astfel am contactat-o pe fiica lui Ionesco, Marie-France, care m-a sunat după două zile şi mi-a spus că nu doreşte să fie publicată această operă, deoarece este doar o schiţă pentru piesa Cîntăreaţa cheală”, a spus Martín Rodriguez. Fiica marelui dramaturg a acceptat, însă, să se întîlnească cu Rodriguez la Paris. „Mi-a explicat că tatăl său credea Englezeşte fără profesor doar un avans al Cîntăreţei chele. Eu am zis că, din punctul meu de vedere, Englezeşte fără profesor este o operă, deoarece Ionesco a trimis-o în România ca să fie publicată\", a mai precizat Rodriguez.

Într-un final, Marie-France Ionesco ş-a dat acordul pentru publicarea textului, cu condiţia ca piesa să nu fie jucată. „Englezeşte fără profesor\" a mai fost publicată în România, dar în varianta cenzurată. Rodriguez a spus că a găsit manuscrisul original al operei la o bibliotecă din Londra. Cinci dintre „sclipirile” din acest manuscris se regăsesc în poveştile pe care le spune pompierul în „Cîntăreaţa cheală\".

Cartea este publicată de editura Fundamentos din Spania, care distribuie cărţi în toată America Latină. Mariano Martín Rodriguez a spus că volumul cuprinde, pe lîngă texte, o prefaţă şi o analiză a textului „Englezeşte fără profesor\", semnate de el. Pe lîngă „Englezeşte fără profesor/ Inglés sin profesor\", unde metoda de învăţare a limbilor străine pune sub semnul întrebării atît structurile dramatice, cît şi comunicarea în sine, într-un spirit provocator de tradiţie dadaistă, volumul mai cuprinde o serie de „sclipiri\", povestiri scurte ce reîmprospătează genul fabulei prin intermediul parodiei şi al absurdului. Volumul este completat de „Trifoiul cu patru foi/ El trébol de cuatro hojas\", o povestire absurdă din perioada românească a lui Ionesco.