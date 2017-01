Voluntari pentru îngrijirea mormintelor militare din Cimitirul Central

Se spune că cinstirea ostaşilor care şi-au dat viaţa pentru libertatea ţării este un semn de nobleţe pentru fiecare popor în parte. Aşa cum ostaşii americani căzuţi în teatrele de operaţiuni sînt îngropaţi cu onoruri militare în Cimitirul Arlington, soldaţii englezi, germani sau sovietici sînt comemoraţi în localităţile marilor bătălii ale celor două războaie mondiale, România încearcă să îşi cinstească cum se cuvine eroii. Pe lîngă momentele festive anuale prilejuite de marcarea Zilei Eroilor, simultan cu sărbătorirea Înălţării Domnului, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE) desfăşoară o amplă activitate de înregistrare a cimitirelor în care sînt îngropaţi soldaţi români. Statisticile ONCE arată că în 2006 erau înregistraţi peste 134.000 de soldaţi români în peste 25 de state ale lumii, aproape dublu faţă de numărul celor străini căzuţi în ţara noastră. "Unul dintre cele mai mari şi mai frumoase cimitire ale eroilor români se află în Dobrogea, la Mircea Vodă. Pentru ca şi alte cimitire să ajungă la acest stadiu, România a încheiat acorduri internaţionale cu Germania, Federaţia Rusă şi Slovacia. Este admirabil faptul că am putut să reabilităm Cimitirul Românesc de la Ţiganaca, Basarabia, însă mai avem multe de realizat în privinţa unui lagăr din Ungaria, unde au fost descoperiţi 4.298 de militari români din Primul Război Mondial", a declarat preşedintele ONCE, Cristian Scarlat, la Constanţa. În baza legii privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, ONCE a susţinut şi ridicarea unui monument pentru românii deportaţi la Erevan, în Armenia, după cel de-al Doilea Război Mondial. Referindu-se la situaţia parcelelor de onoare destinate soldaţilor români şi străini din Cimitirul Central Constanţa, Scarlat a precizat că instituţia pe care o conduce a primit mai multe sesizări privind starea în care se află mormintele: "Am înţeles că multe morminte nu au fost îngrijite, au fost vandalizate, în vreme ce piesele de bronz de pe înscrisuri au fost tăiate. Totuşi, în comparaţie cu situaţia existentă la nivel naţional, Constanţa se situează pe undeva pe la mijloc. Pentru aceasta vom desfăşura o tabără, timp de o săptămînă, cei 23 de voluntari prezenţi urmînd să îngrijească parcelele, dar mai ales, să înveţe ce înseamnă educaţia civică". Potrivit şefului Serviciu Administrare Cimitire din cadrul Primăriei Constanţa, Maria Andruşcă, deşi această sarcină revine Garnizoanei Constanţa, municipalitatea a derulat în fiecare an acţiuni de întreţinere a spaţiilor din cimitir: "De două ori pe ani desfăşurăm acţiuni de toaletare a gardului viu, în vreme ce parcelele în care se odihnesc cei 1.200 de eroi sînt întreţinute corespunzător. De asemenea, oamenii noştri au mers în fiecare lună pentru a vărui crucile, chiar dacă această responsabilitate aparţine oficialilor militari din judeţul nostru". Tabăra de îngrijire a mormintelor în Cimitirul Central Constanţa este ce-a de-a doua organizată în acest an şi vine după cele de la Oradea, Sinaia şi Bacău