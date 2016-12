Voluntarii constănțeni, răsplătiți pentru activitățile din 2014

În timpul liber preferă să contribuie la acțiuni prin care doresc să schimbe măcar puțin societatea în care trăiesc. Este vorba despre voluntarii constănțeni care se implică în diferite activități fără să accepte recompense în schimb, pentru că cea mai importantă răsplată este sentimentul că și-au făcut datoria față de oraș, după cum spun chiar ei. Fie că fac voluntariat de când se știu sau au început să se implice în activități în ultimul an, fiecare tânăr spune că a devenit mai sociabil, mai deschis după ce a început să activeze într-o asociație, participând cu plăcere ori de câte ori este solicitat la evenimente. Vineri, 5 decembrie, cei mai activi și implicați tineri din Constanța au participat la Gala Voluntarului 2014, organizată cu scopul de a le mulțumi public pentru că se alătură acțiunilor care le sunt propuse fără să aștepte nimic în schimb. Evenimentul a fost organizat la Pavilionul Expozițional Mamaia de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța în parteneriat cu Asociația Civicum Voluntaris și alte organizații și asociații publice și nonguvernamentale, cu sprijinul Consiliului Judetean Constanța. La cea dea XI-a ediție a Galei de la Constanța au participat 17 organizații nonguvernamentale, fiind pregătite premii pentru 13 categorii. Titlul de voluntarul anului a fost câștigat de Raluca Andreea Damian, de la Asociația Team, elevă în clasa a XII-a a Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța. ”Am început să fac voluntariat în clasa a III-a, prima acțiune la care am participat fiind ecologizarea plajei și mi s-a părut interesant să facem ceva pentru comunitatea noastră. Apoi am început să fac mai serios voluntariat din clasa a IX-a. Acum particip la foarte multe acțiuni, tabere, povești animate, flash moburi, ecologizări”, a spus Raluca. Eleva îi încurajează pe tineri să se implice în acțiuni de voluntariat. ”Eu am devenit mai sociabilă și deschisă, voluntariatul m-a ajutat să mă cunosc pe mine, să am încredere în propria persoană și să lucrez cu ceilalți”, a spus Raluca. În ediția online a ziarului ”Telegraf” (www.telegrafonline.ro) găsiți lista completă a câștigătorilor Galei Voluntarului 2014.

Câştigătorii ediției 2014 a Galei Voluntarilor la cele treisprezece categorii sunt:

Voluntarul anului: Raluca Andreea Damian - Asociaţia Team, Voluntarul Junior: Alexandra Monica Popa - Asociaţia Team, Voluntarul Senior: Ileana Petre - Fundaţia Giovanni Bosco, Voluntarul străin al anului: Nidia Galicia Breton Mora - Centrul pentru Resurse Civice, Voluntarul din Sport: Daniel Mihai - Asociaţia Sport pentru Sănătate, coordonatorul de Voluntari: Raluca Camelia Mareş, Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret, Filiala ”Tineri Mereu” Constanţa. Organizația Nonguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum a fost desemnată câștigătoare la categoria Organizația Anului, Școala Gimnazială Nr. 30 ”Gheorghe Ţiţeica” este Instituția de învățământ a anului 2014, Heineken a câștigat titlul de Compania Anului, iar Olivia Bucioasă de la Grupul Mass-Media al Grupurilor Navale a fost desemnată Jurnalistul Anului. Premiul de popularitate - Voluntarul anului a fost câștigat de Raluca Andreea Damian, voluntar al Asociației Team, iar Fundația Giovanni Bosco a fost desemnată cea mai populară organizație în 2014. Premiul Prieteniei a fost oferit Asociației Împreună pentru Șabla.