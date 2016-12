Vom atrage turiști pe biciclete! Iată ce planuri are Ministerul Economiei!

Pentru a crește numărul de turiști din țara noastră, Ministerul Economiei a realizat un proiect de lege pentru amenajarea de trasee pentru biciclete în toată țara, luând ca model Germania, care are anual milioane de cicloturiști care vizitează Europa pe bicicletă. Ministerul Economiei, care are în subordine și Autoritatea Națională pentru Turism, susține că pentru acest proiect există numeroase surse de finanțare, inclusiv fonduri nerambursabile comunitare, însă, în prezent, acestea nu pot fi accesate pentru că nu există un suport legislativ privind standardele, metodologia, proiectarea, implementarea și omologarea acestei categorii de trasee turistice. ”Crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism vor duce la creşterea circulaţiei turistice la nivel naţional, regional sau local”, arată un proiect de Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism. Proiectul de act normativ stabileşte şi amenzi care pornesc de la 3.000 de lei şi ajung până la 20.000 de lei, dacă, de exemplu, consiliile judeţene nu vor organiza comisiile judeţene de ciclotrasee, care vor fi entităţile care vor aviza realizarea de ciclotrasee noi, modificarea sau desfiinţarea celor existente. ”România are un potenţial foarte ridicat în domeniul cicloturismului, dar care în momentul de faţă are un nivel extrem de redus de valorificare, iar una din cauzele importante este lipsa unei infrastructuri specifice, în principal lipsa marcării de trasee de cicloturism (turism pe bicicletă)”, se arată în documentul citat. Potrivit hotărârii, ciclotraseele se stabilesc pe piste de biciclete, pe drumuri publice pe care circulaţia este interzisă autovehiculelor, pe drumuri de utilitate privată deschise circulaţiei biciclistice de către administratorii acestora sau în zone cu viteză limitată la 30 km pe oră. Lungimea ciclotraseelor se alege astfel încât durata normală de parcurgere să fie de: 5 - 12 zile în cazul celor de rang naţional, 2 - 5 zile în cazul celor regionale şi de maximum o zi în cazul celor locale.