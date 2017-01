Vom avea 3 legi ale Educaţiei?

20:17:25 / 11 Mai 2015

Invatamant utopic

Dupa 1989 toti ministrii au promis o revolutionare a invatamintului si a rezultat un mare kktt! Vechiul sistem era foarte bun! De ce nu revenim la el? Fara: clasa zero, evaluare (teste) trimestriale si anuale de la clasele 1-4 sau licente si masterate! Sita valorilor era mult mai deasa decat acum, cand se poate cumpara orice diploma! Inainte se dadeau examenele: de admitere la liceu, de bacalaureat, de admitere la fac. si de diploma, la absolvirea fac.! Examenele nu erau supravegheate cu camere video, insa, atat admisii, cat si absolventii erau dintre cei mai buni! Existau cuvintele: repetent, exmatriculare, respect pe care actualii cursanti nu le cunosc! Redati profesorilor demnitatea, redati elevilor increderea in veridicitatea competitiei pe criteriul valorii, redati parintilor linistea si increderea ca elevii lor sunt intr-un sistem educational sanatos! A propos, inainte, in fiecare liceu, exista un cabinet medical!!!! Azi ne pleaca medicii si asistentii in strainatate! De ce domnilor alesi ai neamului? Va bateti joc de valorile tarii! Va bateti joc de copii si tinerii tarii! De ce?