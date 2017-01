Vom avea admitere la liceu?

02:14:40 / 20 Mai 2015

Examen pentru admitere la liceu

Eu am dat examen de admitere la liceu. Este bun la ceva? in primul rind selecteaza pe cei ce nu s-au tinut de carte dar, in acelasi timp ofera un grup de selectie mai mare pentru scolile profesionale (sper ca exista asa ceva!). Acesta este modelul german, acesta este modul in care tara isi pregateste clasa de mijloc, care este pe cale de disparitie in toate tarile. Ar trebui sa va interesati cit cistiga un instalator bun sau un electrician sau un mecanic. Dupa multi ani petrecuti prin universitati, m-am convins ca diploma universitara nu este singura solutie pentru o viata decenta.