Vom avea avioane de luptă F-16

14:03:47 / 20 Februarie 2016

dorim f16 Falcon

Pentru noi este necesar in primul rand: a) 3-4 escadrile de f16 falcon modernizat decent nu mai jos de nivelul 5.2,pe viitor bk-50/52 eventual 60( un avion de atac, dogfight sigur,manevrabil cu incarcatura de razboi,testat cu succes in diferite teatre de operatii,piese de schimb-aici putem antrena si industria de profil ,inginerii ,tehnicienii daca suntem in stare?,deci un avion cost/manevrabilitate/siguranta acceptabil care inca mai face fata cu brio noilor generatii de avioane) . b)o escadrila de f 22 RAPTOR/f 35 sau o escadrila de RAFFALE./eurofighter,inclusiv Soim 93,95,99 cate o escadrila . c) naval 1 distrugator modernizat decent,1-2 crucisatoere plus 3-4 fregate alaturi de cele existente compatibile sa efectueze toate tipurile de actiuni de lupta nava-nava,nava-submarin,nava-aer pentru a detine un oarecare confort atat naval cat si aerian. d) la capitolul terestru stam oarecum mai bine dar este loc intotdeauna de mult mai bine. Aceste necesitati trebuie sustinute de la bugetul de stat si antrenate fabricile competente din tara pentru a demonstra de ce sunt capabile ,opinia mea. Este bine sa tinem cont de relatia SUA-FRANTA si anume: – Franta este de fapt tara care a sustinut UNIREA PRINCIPATELOR=Romania –Sua este in momentul de fata cel mai tare aliat al Romaniei si a sustinut mereu acelasi deziderat ca Franta. Din intreaga noastra istorie stim ca tari precum: Rusia,Austria,Turcia alaturi de alte tarisoare mai mici de langa noi au dorit Romania impartita ,iar nu cum am primit-o mostenire de la inaintasii nostri Geto-Daci, Burebista si Decebal Atat produsele militare americane cat si franceze sunt de top,insa de la francezi putem solicita mai rezonabil -offset-ul mult dorit pt industria de profil din tara. Cat despre Gripen, J-20 ,Su -Pak -Fa numai de bine si atat. Gripen relativ nou insa slab si extrem de defensiv , cu o amprenta radar de cca 1,9- 4,1mp,viteza ascensionala redusa plus multe dintre caracteristicile tehnico-tactice ale avionului sunt sub f16 FALCON deja cunoscute. Mig-urile au cam fost doborate. Suhoi doar manevrabil insa nu loveste tinta decat de la distante mici atat aerian cat si terestru. Su-Pak-Fa construit in 3-4 exemplare din care 1 a crapat ,nu a fost testat real cu munitia atasata ,a fost plimbat doar la demonstratii si atat,nu este stealth deoarece are o amprenta radar de cca 1 mp , asemanator cu un f16 ultima generatie. . apropo rablele f 16 ab mlu 5.2 modernizate totusi decent au o amprenta radar de cca 4,9mp -functie de modernizare ( cunoscatorii stiu ce inseamna aceste cifre si modul de calcul/distante/ km pt a observa tintele pe radar), F22 si F35 spre comparatie au o amprenta radar de cca 0,0001 pt primul si 0,0003/5 pt urmatorul, ceea ce 0,0001= cu o insecta,Eurofighter are cca 0,0005/7,Rafale cca 0,0005/8 . Cu tehnologia nu te joci sau sa furi ori esti in stare economic sa tii pasul ori te aliezi cu cei mai puternici .