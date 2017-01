Vom avea încă 6 săptămâni de iarnă?

Un obicei vechi spune că, dacă pe 2 februarie este soare, ursul iese din bârlog și, văzându-și umbra, se sperie și se retrage, prevestind iarnă încă 6 săptămâni de acum înainte. Sau, dacă în această zi cerul este înnorat, ursul nu-și poate vedea umbra și rămâne afară, prevestind slăbirea frigului și apropierea primăverii. Iar cum marți, 2 februarie, a fost o zi cu soare, iar urșii care au ieșit din bârlog cu siguranță și-au zărit umbra, înseamnă că nu putem renunța mult timp de acum înainte la bocanci, mănuși și căciuli. Și meteorologii, nu doar animelele care prevestesc timpul, anunță o vreme în răcire pentru următoarele zile. Cu toate acestea, va fi mai cald decât în mod normal pentru această perioadă din an. Miercuri, 3 februarie, vremea va fi deosebit de caldă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 şi 18 grade Celsius, iar cele minime între 4 şi 7 grade C. Joi, 4 februarie, cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ extinse vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 11 grade C, iar cele minime între -1 şi 2 grade C. Vineri, 5 februarie, este posibil să plouă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 5 grade C, iar cele minime între -3 şi 0 grade C.