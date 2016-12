Vom avea mai mulţi donatori de organe?

Specialiştii în transplant speră ca implementarea unui ordin al ministrului Sănătăţii privind înfiinţarea postului de coordonator de transplant în peste 20 de spitale din ţară să ducă la creşterea numărului de donatori de organe de la 60 pe an, câţi sunt în prezent, la 300 - 400. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT), prof. univ. dr. Irinel Popescu, a declarat, ieri, că, în perspectivă, instituţia propune creşterea numărului de intervenţii de transplant \"în paralel cu accesul la donatori şi cu creşterea numărului de donatori\". „Am analizat în şedinţă implementarea unui ordin al ministrului Sănătăţii privind înfiinţarea postului de coordonator de transplant în peste 20 de spitale din ţară. Cu programul de transplant hepatic, de exemplu, necesităţile României sunt mai mari decât putem să le acoperim în momentul de faţă, iar cu cei 300 - 400 de donatori pe care i-am putea avea am putea vorbi de acoperirea bolnavilor aflaţi pe lista de aşteptare. În perspectivă ne propunem să creştem numărul de intervenţii de transplant în paralel cu accesul la donatori şi cu creşterea numărului de donatori”, a spus profesorul. El a adăugat că în acest an au fost efectuate 73 de transplanturi hepatice, iar în total, de când se fac transplanturi de acest tip, cifra se apropie de patru sute. (A.G.)