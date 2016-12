Vom avea patru probe pentru obţinerea permisului auto?

20:50:46 / 16 Iunie 2016

Pentru eu

Am carnet de vreo 20 ani si am avut o singura tamponare minora din cauza mea(partial, fiindca era in amurg si la plecarea de pe loc nu l-am vazut pe unul fara lumini si masina era gri ,desi am semnalizat a intrat in mine), dar asta acum 10 ani. In schimb vad pe strada tot felul de manelisti tineri cu masini puternice(la mana a 2-a, eventual cu nr. de Bulgaria) care fac slalom in trafic. Mereu , cand vad cate un disperat de-asta de alearga ca nebunul, ma uit sa vad cum arata, 90% sunt sub 30 ani. O solutie ar fi camerele de supraveghere prin oras si in zonele limitrofe pe DN-uri. Dar nimeni nu are interes, fiindca printre contravenienti se afla si o groaza de politisti, politicieni si afaceceristi(sau rudele lor).