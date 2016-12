Vom avea separatoare pe DN-urile cu patru benzi

Într-un an vom avea separatoare de sensuri pe DN-urile româneşti, promite CNADNR. Compania intenţionează să obţină bani europeni pentru montarea de separatoare de sensuri pe drumurile naţionale cu patru benzi de circulaţie, care totalizează peste 300 km, proiectul vizând îmbunătăţirea siguranţei rutiere.

„Proiectul, aşa cum rezultă din denumirea sa, va fi aplicat pe toate sectoarele de drumuri naţionale cu patru benzi de circulaţie, însumând aproximativ 320 km, şi are ca obiectiv specific îmbunătăţirea siguranţei rutiere prin separarea sensurilor de circulaţie cu parapete rigide de tip New Jersey, parapete metalice deformabile, insule încadrate de borduri de trotuar“, a comunicat CNADNR. Lucrările, care includ şi refacerea semnalizărilor, au o durată estimată de un an. Studiul de fezabilitate pentru acest proiect a fost elaborat, iar pentru derularea procedurii sunt aşteptate avize de la Comitetul Tehnico-Economic al CNADNR, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Consiliul Interministerial, urmând ca indicatorii tehnico-economici să fie stabiliţi prin HG.

Ulterior obţinerii Hotărârii de Guvern, CNADNR va lansa procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de execuţie.