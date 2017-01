Vom avea temperaturi cu minus

Prima lună de iarnă a sosit, iar asta se vede și în termometre. Temperaturile scad văzând cu ochii, iar zilele acestea vom avea și temperaturi cu minus în Dobrogea. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au anunțat că miercuri, 2 decembrie, vom avea cer variabil, mai mult înnorat. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 9 grade Celsius, iar cele minime între -2 și 1 grad C. Joi, 3 decembrie, maximele se vor situa între 6 și 8 grade C, iar minimele între 1 și 2 grade C. Vom avea parte atât de vreme însorită, cât și cu nori. Vineri, 4 decembrie, cerul va fi parțial acoperit de nori. Maximele vor fi cuprinse între 5 și 8 grade C, iar minimele între 1 și 6 grade C.