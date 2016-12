Vom avea un Crăciun fără zăpadă

Ne aflăm la mijlocul lui decembrie, care pare mai degrabă un început de primăvară la Constanța. Și pentru azi, meteorologii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea au prognozat o vreme frumoasă, cu cer variabil, mai mult noros noaptea. În toată Dobrogea, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral și în Deltă, noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 10 grade C, iar cele minime între 1 și 7 grade C. Local, dimineața și noaptea va fi ceață. Și mâine, vremea va fi deosebit de caldă, doar cerul va fi mai mult noros. După-amiaza și noaptea, local va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale. Maxima zilei va fi de 13 grade C, iar temperaturile minime se vor încadra între 1 și 5 grade C. La începutul intervalului, izolat va fi ceață.

CUM VA FI VREMEA DE SĂRBĂTORI Meteorologii au emis prognoza meteo pentru perioada Sărbătorilor. Nu se anunţă ninsori, ci mai degrabă valori termice mai ridicate faţă de media normală pentru această perioadă și ploi. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, de astăzi și până la 28 decembrie, la Constanța, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă din an. Temperaturile maxime vor avea variaţii de la o zi la alta, îndeosebi în prima săptămână. Astfel, media lor va fi de 11 - 12 grade C mâine şi la 20 decembrie, respectiv de 6 - 7 grade C astăzi, dar și la 18 şi 19 decembrie. În a doua săptămână, valorile medii termice diurne se vor încadra între 5 și 8 grade C și vor fi uşor mai ridicate decât mediile multianuale ale ultimei decade a lunii decembrie. Pe parcursul celor două săptămâni, temperaturile minime nocturne vor fi predominant pozitive, cu o medie cuprinsă între 0 şi 3 grade C. În unele dimineţi şi nopţi, pe arii restrânse vor fi condiţii de ceaţă. Totodată, în intervalul 21 - 24 decembrie sunt de așteptat ploi slabe. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.