Vom avea un Guvern cu 20 de ministere

ACORD Ieri, dis-de-dimineaţă, forurile de conducere ale PSD, PNL şi PC au luat din nou lista cu miniştri la puricat şi au dus negocieri intense, departe de ochii curioşi ai presei, dar în contact cu liderii locali ai partidelor. La finalul discuţiilor, premierul desemnat Victor Ponta a anunţat lista propunerilor de miniştri cu care se va prezenta în faţa Parlamentului pentru a obţine votul de învestitură. El a arătat că structura Cabinetului său a fost gândită în corespondenţă cu structura Comisiei Europene. Noi nume au intrat pe listă, în timp ce altele au ieşit. Astfel, Guvernul Ponta 2 va fi format din trei vicepremieri, 20 de ministere şi şase miniştri delegaţi, \"cu atribuţii foarte clare şi responsabilităţi\". Dintre cei trei vicepremieri, unul va fi fără portofoliu, dar îl va sprijini pe premier în situaţii de securitate naţională şi situaţii de urgenţă. Este vorba despre uneperistul Gabriel Oprea. Ceilalţi doi vicepremieri, social democratul Liviu Dragnea şi liberalul Daniel Chiţoiu, se vor ocupa de portofoliul Administraţiei şi Dezvoltării Regionale şi, respectiv, de portofoliul Finanţelor.

SCHIMBĂRI Printre schimbări se află şi cea de la Educaţie. Premierul a declarat că Ecaterina Andronescu va fi preşedintele Comisiei de Educaţie din Senat, iar la cele două ministere care se vor ocupa de Educaţie vor veni rectorii Remus Pricopie şi Mihnea Costoiu, foşti secretari de stat \"crescuţi de d-na Andronescu\", ei urmând să aibă \"o sarcină extrem de dificilă\", pentru că Educaţia şi Sănătatea sunt \"priorităţi absolute ale Guvernului\". Cei şase miniştri delegaţi se vor ocupa de buget, de dialog social, de relaţia cu Parlamentul, de românii de pretutindeni, de cercetare ştiinţifică şi de proiecte de infrastructură. Premierul a mai precizat că Eduard Hellvig, Ovidiu Silaghi şi Liviu Pop nu mai fac parte din Guvern pentru că au o procedură pe rol ca urmare a acuzaţiilor aduse de Agenţia Naţională de Integritate, până \"la momentul la care acuzaţiile aduse se vor dovedi nefondate\". După ce miniştrii vor trece de comisii şi vor fi validaţi, Guvernul va trebui să treacă vineri de votul Parlamentului, urmând ca seara miniştrii să depună jurământul la Palatul Cotroceni.

CONSTANŢA, ÎN GUVERN Este posibil ca oraşul nostru să fie reprezentat la nivel guvernamental. Preşedintele PSD Constanţa, Radu Mazăre, a propus doi secretari de stat în noul Guvern, unul la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Turism şi Mediul de Afaceri, şi unul la Ministerul Administraţiei şi Dezvoltării Regionale. Dacă în ceea ce priveşte secretarul de stat pentru Turism, nu se ştie încă persoana nominalizată, la ministerul condus de Liviu Dragnea, organizaţia PSD Constanţa îl propune pe Valentin Preda, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a fost întrebat de jurnalişti ce părere are despre propunerile pentru viitorul Guvern şi de funcţia onorifică pe care o va ocupa vicepremierul Oprea. El a spus că nu are obiecţii şi că nu crede că există vreo nominalizare care să ridice probleme: \"Pe undeva, dacă nu era Oprea, rămâneam tot cu Unguent\". Întrebat la cine s-a referit când a spus “Unguent”, Mazăre a răspuns: \"Îl ştiţi, de la dvs. de la presă am aflat şi eu porecla care i se potriveşte. Cel care comanda pe bani publici fel de fel de unguente, de creme, de trabucuri\". El a confirmat astfel că este vorba de Mihai-Răzvan Ungureanu.

Lista miniştrilor propuşi în Guvernul Ponta 2

Premier: Victor Ponta

Vicepremieri: Gabriel Oprea, Liviu Dragnea şi Daniel Chiţoiu

Miniştri cu portofoliu:

Ministru de Finanţe: Daniel Chiţoiu

Ministru de Interne: Radu Stroe

Ministru de Externe: Titus Corlăţean

Ministrul Justiţiei: Mona Pivniceru

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Daniel Constantin

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei: Liviu Dragnea

Ministrul Muncii, Familiei şi al persoanelor vârstnice: Mariana Câmpeanu

Ministrul Energiei: Constantin Niţă

Ministerul Industriei, Comerţului şi Competitivităţii: Varujan Vosganian

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, IMM şi Turism: Maria Grapini

Ministrul Transporturilor: Relu Fenechiu

Ministrul Mediului: Rovana Plumb

Ministerul Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii: Lucia Varga

Ministrul Educaţiei: Remus Pricopie

Ministrul tineretului şi sportului: Nicu Băniciou

Ministrul Apărării Naţionale: Mircea Duşa

Ministrul Sănătăţii: Eugen Nicolăescu

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale: Dan Nica

Ministrul Culturii şi Cultelor: Daniel Barbu

Ministrul Fondurilor Europene: Eugen Teodorovici

Şase miniştri delegaţi:

Ministrul delegat pentru Buget: Liviu Voinea

Ministru delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine: Dan Şova

Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni: Cristian David

Ministrul delegat pentru dialog social: Doina Pană

Ministrul delegat pentru Cercetare: Mihnea Costoiu

Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul: Mihai Voicu