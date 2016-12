Vom exporta carne de porc şi vită în China?!

România ar putea începe încă din acest an exporturile de carne şi produse din carne de porc, dar şi de bovine vii în China, iar memorandumul care va parafa acest lucru va fi semnat vineri de serviciile veterinare din cele două ţări, a declarat, ieri, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Vladimir Mănăstireanu. „Joi, va veni la Bucureşti o delegaţie chineză condusă de Xiang Yuzhang, inspector general în cadrul Administraţiei Generale pentru Controlul Calităţii, Inspecţiei şi Carantinei din Republica Chineză (AQSIQ), pentru semnarea memorandumului general privind sănătatea animalelor şi siguranţa alimentelor, care va sta la baza demarării exporturilor de carne de porc, produse din carne de porc, bovine vii şi material seminal, iar în viitorul apropiat - lapte şi produse din lapte (...) Eu consider că se doreşte începerea schimburilor comerciale cu China, încă din acest an, pentru că s-au întâmplat foarte repede nişte evenimente", a precizat el. Mănăstireanu a arătat că specialiştii chinezi au efectuat deja două vizite de audit în România, în perioada 22-31 iulie 3013, aceştia considerând că sistemul veterinar din România răspunde foarte bine cerinţelor de export impuse de partea chineză. „Am avut în perioada 22-31 iulie 2013, în România, două echipe de specialişti din China, una pe porc şi una pe vită, şi concluziile lor au arătat că serviciile veterinare româneşti sunt foarte bine organizate, inclusiv sistemul nostru de identificare a animalelor implementat din 2009 şi sistemul integrat pentru managementul probelor în laborator (LIMS ). Au văzut şi Laboratorul Naţional de Referinţă şi au concluzionat că sistemul veterinar din România răspunde foarte bine cerinţelor sanitar-veterinare pentru exportul în China", a adăugat şeful ANSVSA. Pentru firmele româneşti din industria alimentară, dar şi pentru crescătorii de animale, semnarea acestui memorandum reprezintă nu numai accesul pe o piaţă cu două miliarde de locuitori, ci şi o garanţie pentru începerea exporturilor către alte ţări terţe, cum ar fi Vietnam, Hong Kong şi Algeria.

CE ÎNSEAMNĂ MEMORANDUMUL PENTRU ROMÂNIA „Pentru România înseamnă foarte mult, pentru că îi ajutăm pe agenţii economici interesaţi să intre pe o piaţă ale cărei cerinţe de animale vii şi produse de origine animală sunt foarte mari, ţinând cont de faptul că populaţia Chinei este de două miliarde de locuitori, iar necesarul de materie primă pentru hrana populaţiei este foarte mare. Din discuţiile avute cu colegii din China, ei au în jur de 540 de milioane de porci, adică un porc la patru chinezi, şi, cu toate acestea, necesarul este mult mai mare. Intrarea în China reprezintă o garanţie pentru începerea exporturilor către alte ţări terţe", a mai subliniat Mănăstireanu.

În prezent, România este prezentă în alte ţări terţe cu tăuraşi vii, respectiv în Israel, iar în China - cu subproduse animale, precum capete şi picioare de pasăre, râturi şi urechi de porc, produse consumate frecvent de chinezi. „O parte dintre ţările arabe şi-au exprimat deja intenţia de a începe discuţiile pe armonizarea certificatelor sanitar-veterinare, iar Algeria este foarte interesată de importul de miere din România. De asemenea, sunt interesate şi Hong Kong, şi Vietnam. Părerea mea este că, pentru România, deschiderea către ţările terţe este foarte importantă, la fel şi comerţul intracomunitar, numai că această piaţă este deja foarte aglomerată cu astfel de produse. Pentru noi, ca stat, este importantă deschiderea către ţările terţe. Practic, toate firmele şi fermele mari din România sunt interesate să exporte în China. Orice firmă care doreşte să facă acest lucru se înscrie pe listă şi este auditată de partea chineză şi, dacă respectă fluxul tehnologic, o va putea face", a adăugat Mănăstireanu.

Şeful ANSVSA a menţionat că în prima săptămână din septembrie se va afla într-o misiune economică în China, condusă de vicepremierul Liviu Dragnea şi din care vor face parte şi ministrul delegat Dan Şova, dar şi oameni de afaceri România. „În perioada 1-7 septembrie vom fi într-o misiune în China, în cadrul Comisiei Mixte Româno-Chineze, condusă de domnul vicepremier Liviu Dragnea şi de ministrul delegat Dan Şova. În cadrul acestei vizite, pe draftul de program, voi avea întâlniri cu reprezentanţii AQSIQ şi cu diverşi agenţi economici care vor dori să facă import din România. Din delegaţia Autorităţii vor face parte şi oameni de afaceri, dar şi specialişti care au participat la cele două vizite efectuate de partea chineză şi au o legătură cu oamenii de afaceri chinezi", a mai subliniat preşedintele Autorităţii.