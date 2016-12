Vom exporta energie în Muntenegru

Ne lovim, din nou, de aceeaşi veche problemă. În România se produce energie (în special verde) şi ăsta este un lucru bun. Însă infrastructura energetică a României nu poate prelua excedentul de energie, adică aproximativ 80% din ceea ce se produce, fiind veche, nemodificată de mai bine de jumătate de secol. Până să apară o lege care să oblige operatorii de energie (vezi Enel) să lucreze la infrastructură şi până se va îmbunătăţi aceasta, ministrul Economiei, Constantin Niţă, preferă să îşi îndrepte atenţia spre export şi, implicit, continuarea programului de dezvoltare a interconectărilor. El a efectuat, în perioada 10 - 11 martie, o vizită oficială în Muntenegru, din delegaţie făcând parte directorul Complexului Energetic Oltenia, Laurenţiu Ciurel, şi directorul general al Hidroelectrica, Mihail Stănculescu. „Cooperarea în domeniul energiei este prioritară în relaţia dintre cele două state. România are un excedent de energie, companiile noastre pot avea preţuri competitive la nivel regional, fapt pentru care exportul este esenţial în valorificarea acestei resurse. În plus, Muntenegru are nevoie de cantităţi de energie pentru a susţine funcţionarea grupurilor industriale de pe teritoriul său. Am încredere că prezenţa companiilor româneşti pe piaţa regională de energie va fi din ce în ce mai activă, în acest sens fiind necesare continuarea programului de dezvoltare a interconectărilor şi stabilirea unor contacte strategice la nivelul regiunii“, a explicat oficialul. Potrivit unui comunicat de ieri al Ministerului Economiei, în cadrul vizitei au fost programate întâlniri cu reprezentanţi ai Guvernului şi ai Parlamentului din Muntenegru - premierul Milo Dukanovic, vicepremierul şi ministrul pentru Societatea Informaţională şi Telecomunicaţii, Vujica Lazovic, ministrul Economiei, Vladimir Kavaric. Agenda discuţiilor a inclus colaborarea dintre cele două state în următoarele domenii: schimburi comerciale, energie, turism, IT, agricultură. Cele două părţi au agreat ideea unei intensificări a relaţiilor comerciale, care, în prezent, sunt în valoare de aproximativ 20 milioane de euro, sub potenţialul celor două state. În acest sens, s-a stabilit ca în baza Acordului de cooperare în domeniul economic, semnat la 27 noiembrie 2013, cu ocazia vizitei oficiale a premierului muntenegrean la Bucureşti, să fie încheiate, de către ministerele de resort, memorandumuri sectoriale pentru cooperarea în domeniile prioritare: energie, turism, IT şi agricultură. "Discuţiile cu premierul şi viceprim-ministrul din Muntenegru au scos în evidenţă potenţialul de cooperare al celor două state, potenţial care nu a fost suficient exploatat. Schimburile comerciale, turismul, IT-ul şi agricultura reprezintă domenii cu tradiţie pentru România, domenii în care expertiza şi experienţa noastră pot contribui la dezvoltarea Muntenegrului şi, implicit, pot genera venituri pentru economia României“, a spus Niţă. În cadrul întâlnirilor, ministrul Economiei a reiterat angajamentul României privind sprijinul faţă de integrarea europeană şi euro-atlantică a Muntenegru. În privinţa integrării în Uniunea Europeană, România poate sprijini eforturile autorităţilor din Muntenegru prin oferirea de expertiză în domeniul economic, precum şi pentru programele de pregătire şi asistenţă tehnică.