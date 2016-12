„Vom organiza proteste extreme”

Angajații Regiei Autonome pentru Activități Nucleare (RAAN) vor organiza alte acțiuni de protest, care, potrivit liderilor sindicali, vor fi duse la extrem, în condiţiile în care la mitingul de ieri, din fața Prefecturii Mehedinți, nu a venit nicio autoritate să le asculte revendicările. În urma marșului de protest de ieri, de la Drobeta Turnu Severin, la care au participat aproximativ 1.200 de angajați ai RAAN și ai Minei Husnicioara, liderii de sindicat au așteptat timp de două ore în fața Prefecturii Mehedinți ca un reprezentant al Guvernului, al Prefecturii Mehedinți sau parlamentari de Mehedinți să vină să stea de vorbă cu protestatarii și să se încerce o negociere pe marginea revendicărilor angajaţilor. Potrivit liderului Sindicatului Romag Termo, Alexandru Tănase, Prefectura Mehedinți a fost înștiințată în urmă cu o săptămână cu privire la revendicările salariaţilor unităţii. "Deși am înaintat săptămâna trecută documentele necesare pentru desfășurarea acestui miting și am adus la cunoștința prefectului revendicările noastre în ceea ce privește componența comisiei care să negocieze cu noi, cu manifestanții din cadrul RAAN și cu cei ai Minei Husnicioara, iată că am ajuns astăzi, când nimeni, nici măcar parlamentarii de Mehedinți, nu a onorat această solicitare a noastră. Vă este clar și dumneavoastră cum ne tratează acest Guvern și acești aleși ai noștri, motiv pentru care, probabil vinerea viitoare, va urma un nou miting, de data aceasta cu manifestări duse spre extrem, pentru a determina Executivul să participe la negocieri. Cerem acordarea sumelor de bani necesare funcționării Regiei în perioada următoare, acordarea salariilor restante, preluarea întregii cantități de apă grea din stocurile de la Romag Prod, la rezerva de stat, așa cum a prevăzut memorandumul, asigurarea protecției sociale în cazul reorganizării”, a declarat Alexandru Tănase, la finalul mitingului de protest.

MINERII, ALĂTURI DE SINDICALIŞTII RAAN Minerii de la Husnicioara s-au alăturat, marți, marșului organizat de sindicatele din RAAN. "Ne-am alăturat colegilor de la RAAN. Situaţia este destul de complicată la noi în judeţ, ştim foarte bine că locurile de muncă sunt foarte puţine. În plus, situaţia de la RAAN este foarte dificilă şi, în aceste condiţii, şi noi, cei de la mină, am hotărât să ne alăturăm acestui protest. Eu zic că în primul rând este o acţiune civică ce ne priveşte pe toţi locuitorii oraşului şi apoi noi tot cărbunele pe care îl extragem îl dăm la termocentrală", a spus Paul Constantinescu, preşedintele Sindicatului Liber al Carierei Husnicioara, unde minerii extrag cărbunele furnizat către RAAN.

Sindicaliștii spun că, în cursul săptămânii, protestele vor continua, în fiecare dimineață, pe platformele din fața unităților Romag Prod și Romag Termo, urmând ca în cursul săptămânii viitoare să se organizeze un alt marș. Alexandru Tănase a mai spus că protestele la RAAN vor fi organizate etapizat, mergându-se până la greva foamei, în cazul în care reprezentanții Guvernului nu vor veni la negocieri, la Drobeta Turnu Severin. Protestele au început luni dimineață, când angajaţii au refuzat să intre la lucru, în tura I, ei rămânând în fața unităților timp de câteva ore. Dacă la Romag Prod, în jurul orei 11.00, salariații au intrat la lucru și au schimbat colegii din tura a III-a, pe platforma Romag Termo, oamenii au refuzat să oprească protestele.

Potrivit liderului Sindicatului Romag Termo, șase salariați au fost trimiși acasă, întrucât starea de sănătate li s-a înrăutățit, la mai bine de 24 de ore de la intrarea în tură, aceștia fiind schimbați cu alți salariați pentru a nu pune în pericol funcționarea termocentralei. „Noi nu am schimbat tura la termocentrală, am fost nevoiți să schimbăm șase salariați din motive de sănătate: tensiune mărită, 18-19, glicemia - 350, 400. I-am schimbat, pentru că nu am avut încotro, pentru a nu periclita funcționarea platformei, pentru că, am mai spus, ei (n.r. - guvernanții) abia așteaptă să ne oprim în avarie. Scapă de orice plată, orice cheltuială cu 2.400 de salariați. Continuăm până guvernanții vor veni aici. Repetăm: negocierile vor fi aici, la Turnu Severin, nu la București, nu în altă parte”, a mai declarat liderul Sindicatului Romag Termo.