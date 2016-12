Vom parca sub parcul din fața Teatrului „Oleg Danovski”

09:09:44 / 20 Ianuarie 2016

ratc/str.mihai viteazu

Am mai propus ca pe tronsonul; bdul .Mamaia/Ferdinand,de pe str . Mihai Viteazu sa fie interzisa circulatia autobuzelor grele ale RATC, din cauza faptuluyi ca trama stradala nu a fost conceputa pentru transport greu. In prezent, circulatia 42,44.51. provoaca trepidatii caselor in care locuim si de aici un disconfort marit.