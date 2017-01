Vom plăti minimum 200 de lei în plus pentru rate, facturi şi mîncare

Deprecierea leului loveşte în buzunarele românilor, iar „paguba” este de cel puţin 200 de lei lunar pe familie, sumă ce reprezintă majorarea cheltuielilor lună de lună, pe viitor. Românii vor constata în această perioadă de criză financiară că vor trebui să plătească rate mai mari la credite sau în cazul leasingului auto, facturi mai mari la telefonul mobil sau fix şi la utilităţi - toate calculate prin raportare la cursul leu/euro. Chiar dacă băncile şi oficialii dau asigurări că sistemul financiar românesc este stabil, cetăţenii ştiu că tocmai sistemul îi stoarce de bani mai mulţi la rambursarea creditelor. Diferenţa în plus la rate faţă de luna trecută vine tocmai din scăderea leului în raport cu euro. La acest scenariu se vor adăuga noi creşteri de preţuri la mîncare, din care spicuim pîinea mai scumpă cu 5-6%, legumele cu 7-10%, zahărul 15% sau carnea de pui cu15-20%. Leasingul creşte în medie cu 81 lei lunar pentru un contract cu durata de derulare de un an (de la 937 lei în septembrie la 1.018 lei). Dacă se adaugă un credit ipotecar cu o rată de 250 de euro, la un curs de schimb de 3,9 lei/euro, diferenţa plătită faţă de luna precedentă, cînd un euro valora 3,59 lei, va fi de fix 93 de lei. Să nu uităm de toate celelalte facturi: telefonie, internet şi cablu, care vor aduce un plus de plată la sfîrşitul lunii conform noului curs. Tuturor acestor cheltuieli românii trebuie să le facă faţă cu un venit rămas neschimbat faţă de lunile precedente. La actualul curs de schimb este de aşteptat ca principalele produse alimentare să îşi modifice preţurile în sus, ceea ce mai înseamnă un minus în venitul familiei medii. Cele mai aspre scumpiri, de 40%, se vehiculează la carne şi sînt aşteptate de sărbători, cred reprezentanţii patronatelor din industria alimentară. Producătorii sînt mai optimişti spunînd că ridicarea preţului la carne va fi de doar 10%. Cu toate acestea, cifra exactă va depinde de volumul de produse sau materii prime importate. Dacă este să ne luăm după faptul că 70% din materia primă folosită de procesatori este din import, scumpirea tinde să acopere cel puţin procentul de devalorizare a leului în ultima lună, de 10%, dar lucrurile nu se vor opri doar aici. Leul slab va scumpi şi transportul materiei prime, cost care bineînţeles va fi recuperat din preţul la raft al cărnii, preparatelor din carne. Situaţia este valabilă şi în cazul altor alimentare. Directorul executiv al Asociaţiei Române a Cărnii, Mihai Vişan, încearcă să liniştească populaţia declarînd că „preţurile vor fi suportabile pentru populaţie, deoarece nu se doreşte o scădere a cererii”. Veşti mai bune vin de la producătorii de ulei care apreciază că preţurile la acest produs nu vor creşte în viitorul apropriat. România va începe să culeagă roadele otrăvite ale crizei financiare la sfîrşitul lui octombrie, cînd se aşteaptă să apară primele scumpiri, şi o va face pînă în februarie 2009.