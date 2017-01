Vom plăti taxă pe autostradă!

Aşa cum anunţase fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, o nouă taxă vine să golească buzunarele şoferilor! Guvernul a început procedurile de introducere a unei taxe pentru circulaţia pe autostradă, în paralel cu sistemul existent al rovinietei, cu argumentul că sumele alocate de la buget şi din veniturile CNADNR nu sunt suficiente pentru întreţinerea autostrăzilor care vor fi construite cu finanţare UE. Introducerea sistemului de taxare a accesului pe autostrăzi este propusă într-un document discutat şi aprobat, miercuri, de Guvern. România are în prezent 320 kilometri de autostradă, iar în perioada următoare, prin Programul Operaţional Sectorial Transport (POS-T), ar urma să fie cofinanţate din Fondul de coeziune alţi 373 kilometri de autostradă, respectiv secţiunile Nădlac-Arad, Arad-Timişoara, Timişoara-Lugoj, Lugoj-Deva, Orăştie-Sibiu, Cernavodă-Constanţa şi varianta de ocolire a municipiului Constanţa. Secţiunile Cernavodă-Constanţa, Arad-Timişoara şi varianta de ocolire a municipiului Constanţa se află în faza de lucrări, iar pentru tronsoanele Nădlac-Arad, Orăştie-Sibiu, Timişoara-Lugoj şi Lugoj-Deva au fost finalizate studiile de fezabilitate şi sunt în curs de finalizare documentaţiile de licitaţie, estimându-se că în 2011 vor fi semnate contractele de lucrări. \"O condiţie esenţială pentru finanţarea proiectelor de autostrăzi prin POS-T este asigurarea sumelor pentru operarea şi întreţinerea acestor autostrăzi. Din analizele efectuate de către Comisia Europeană a reieşit faptul că fondurile pentru operarea şi întreţinerea autostrăzilor nu pot fi asigurate de la bugetul de stat şi nici din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Autostrăzi, iar Comisia Europeană a condiţionat aprobarea proiectelor pentru construcţia de autostrăzi de luarea la nivel politic în România a unui angajament privind asigurarea sustenabilităţii construcţiilor de autostrăzi cofinanţate de UE prin introducerea unui sistem de taxare a accesului la autostrăzi, atunci când acestea vor fi date în folosinţă\", au declarat surse ministeriale, care citează din documentul aprobat de Guvern.

În prezent, pentru utilizarea infrastructurii rutiere se percep taxe/tarife care includ impozitul pe maşină, taxa de import, rovinieta, acciza pe carburant, tariful de trecere la podurile dunărene, dar veniturile încasate din aceste surse şi din amenzile pentru încălcarea normelor privind greutăţile admise pe reţeaua rutieră sunt utilizate numai parţial pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi operare a reţelei rutiere, în particular pentru autostrăzi, au adăugat sursele.

\"Ministerul Transporturilor consideră necesar introducerea unui sistem de taxare a accesului la autostrăzile din România în paralel cu sistemul existent al rovinietei. În scopul minimizării efectelor asupra aplicaţiilor la Comisia Europeană pentru finanţarea din Fondul de coeziune, pentru autostrăzile finanţate prin intermediul POS-T se va urmări ca valoarea fondurilor obţinute să nu producă venituri nete, deci să acopere doar cheltuielile de operare şi întreţinere\", se arată în document. Sursa mai relevă că, prin facilitatea de finanţare JASPERS lansată de Comisia Europeană (Joint Assistance to Support Projects in European Regions - Asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene), susţinută din fonduri structurale şi din Fondul de Coeziune al UE, va fi realizat, până la sfârşitul acestui an, un studiu de analiză privind sistemele de finanţare, prin taxare directă şi/sau vinietă, a autostrăzilor din alte ţări europene şi posibilităţile de aplicare a acestui sistem în România, studiu care va asigura \"substanţă\" deciziei finale a Ministerului Transporturilor şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri privind sistemul de taxare optim. Documentul a fost avizat atât de Ministerul Transporturilor, cât şi de Ministerul Finanţelor. Fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu declara, în vara acestui an, că utilizarea autostrăzilor din România ar putea fi taxată, din vara anului viitor, cu 3 sau 4 euro pe suta de kilometri, bani care să fie folosiţi pentru întreţinerea autostrăzilor. El susţinea că întreţinerea autostrăzilor reprezintă o cerinţă a Uniunii Europene, pentru întreţinerea autostrăzilor conform normelor comunitare, şi că UE alocă aproximativ două miliarde de euro până în 2013 pentru porţiuni de autostradă.