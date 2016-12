Vom putea circula mai repede cu autobuzul decât cu mașina! Cum e posibil

14:00:05 / 09 Noiembrie 2016

@ Giorge

Nu suntem nici tampiti, nici haini cum crezi tu ... eu ma consider realist ... ideea ca autobuzele de transport in comun sa aiba banda proprie este foarte utila intr-un oras normal, construit pe baza unor planuri care se intind pe foarte multi ani inainte, planuri privind dezvolatarea orasului si a infrastructurii necesare ... din pacate strazile Constantei sunt destinate traficului din epoca de aur, adica foarte redus ... de aemenea, ca niste benzi speciale pentru autobuze sa fie functionale in tara bizonilor in trafic este musai ca ele sa fie fizic separate de restul strazii, pentru ca autobuzele sa poata inainta cu viteza constanta si sa ajunga la minut in statii ... iar asta se poate doar daca elimini trotuarele partial, razi copacii, muti iar stalpii, etc ... adica eu o consider o fantasmagorie pentru ca nu ai loc sa faci asa ceva in Constanta, nu pentru ca ideea, deloc noua, nu ar fi buna ...