"Vom trece în 2007... cîntînd"

Reporter: Cum aţi petrecut Crăciunul?

Manuel: Ca în fiecare an, de Crăciun prefer să stau alături de cei dragi, de familie. În plus, seara, am fost la bowling, alături de prieteni, unde m-am simţit bine, chiar dacă, la final, s-a întîmplat un eveniment neplăcut.

Rep.: Ce veţi face în noaptea dintre ani?

M: Vom trece în 2007 muncind, avem patru sau cinci cîntări în noaptea de Revelion. Vom cînta în Valea Jiului, dar nu vom pleca singuri acolo, ne vom lua şi prietenele cu noi.

Rep: Ce aţi primit de la... Moş Crăciun?

M: Anul acesta, Moşul a fost foarte darnic cu mine, am primit multe haine, dar şi accesorii. Dar cel mai "tare" cadou l-am primit în seara de Crăciun, cînd m-am trezit cu un geam spart la maşina pe care o lăsasem într-o parcare, în oraş.

Rep.: Ce planuri aveţi pentru noul an?

M: Îmi doresc foarte mult un lucru: să finalizăm cel de-al doilea album semnat "Rafman", să îl scoatem pe piaţă, deoarece lucrăm foarte mult la acesta, împreună cu impresarii noştri, Mihai Budeanu, Marius Mirică şi Mihai Constantin. Cred că este cel mai important lucru pe care îl aştept de la anul 2007.

Rep.: Ce gen veţi aborda pe viitorul material discografic?

M: La fel ca şi piesa pe care am promovat-o vara trecută, genul predominant pe album va fi eurodance. Însă, vor mai exista şi alte influenţe, vrem să ne punem amprenta personală pe acest material.

Rep.: Aveţi şi alte preocupări în afara muzicii?

M.: În paralel cu muzica, avem o afacere cu construcţii, chiar am construit un cartier în Năvodari. Din păcate, vremea nefavorabilă nu ne permite să mai lucrăm acum, însă, din primăvară, vom continua.

Rep.: Ai un mesaj pentru fanii trupei "Rafman"?

M.: În primul rînd, le urez "Sărbători fericite" şi "La mulţi ani!". Le mulţumim tuturor pentru că sînt alături de noi şi au răbdare, dar le vom răsplăti aşteptările cînd vom lansa albumul.