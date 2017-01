Vonda Shepard a concertat pentru 3.500 de spectatori români

Cîntăreaţa americană Vonda Shepard a concertat, miercuri seară, la Sala Palatului din Bucureşti, în faţa unui public entuziast de aproximativ 3.500 de spectatori, care a dansat şi a cîntat alături de artistă celebrele sale piese din serialul „Ally McBeal”. Concertul a început la ora 20.15, cînd muzicienii din trupa artistei au intrat în scenă, urmaţi de aceasta, care s-a aşezat la un pian negru, la care s-a acompaniat pe aproape întreaga durată a show-ului. „Sînt aici (n.r.: în România) de patru zile şi abia aşteptam să vă mulţumesc pentru că ne-aţi primit”, s-a adresat Vonda celor din public.

Pentru început, artista a „încălzit” publicul cu o serie de piese noi, incluse pe cel mai recent album al ei, printre care „From the Sun”, cîntecul care dă şi titlul noului material, „Rolling in the Dirt”, „Downtown” şi „I Know Better”. În ultima parte a concertului, Vonda s-a ridicat, părăsind pentru cîteva acorduri pianul său, şi, ajutîndu-se de o tamburină, a ridicat şi spectatorii în picioare, pentru a dansa şi a cînta alături de ea melodiile datorită cărora a ajuns celebră – „Someday We\'ll Be Together”, „Searching My Soul” şi „I Can\'t Stop This Feeling”. După o oră şi un sfert de muzică, Vonda a ieşit din scenă, pentru a se întoarce rapid la un bis, prezentînd, în aplauzele publicului, piesele de rezistenţă ale show-ului – „Tell Him” şi „It\'s In His Kiss”. Artista a revenit pe scenă pentru a treia oară şi a încheiat concertul cu piesele „I Only Want To Be With You” şi un cover după Aretha Franklin, „Chain of Fools”.