Vor avea milă pentru protejaţii lui ”Pele alb”?

Brazilia este deja calificată de pe primul loc al grupei F, aşa că meciul de astăzi cu Japonia îi va servi selecţionerului Carlos Alberto Parreira mai degrabă ca o posibilitate de a testa cîţiva jucători în perspectiva optimilor de finală. Mai ales că oferta grupei E se anunţă diversă: Italia, Cehia, Ghana sau chiar SUA, oricare dintre acestea putînd încheia pe locul secund! Niponii păstrează şanse pur teoretice de calificare, o victorie în faţa campionilor lumii, la cel puţin două goluri diferenţă (!!!), fiind de domeniul fantasticului. Mai ales că totul depinde de rezultatul celeilalte partide, Croaţia - Australia. Brazilianul plecat să-i înveţe pe samurai tainele fotbalului, nimeni altul decît Zico, supranumit cîndva ”Pele alb”, poate spera cel mult la o reacţie de simpatie din partea conaţionalilor. Cine pariază însă pe Japonia măcar pentru un egal, chiar dacă Parreira a anunţat schimbări? Patru jucători, Cafu, Emerson, Ronaldo şi Robinho, au cartonaşe galbene, aşa că Parreira ar putea profita pentru a-i odihni. Se va întîmpla sigur în cazul primilor doi, soluţiile fiind Cicinho, fundaşul dreapta al lui Real Madrid, şi Gilberto Silva, mijlocaşul lui Arsenal. Robinho va fi însă probabil folosit, o altă “rezervă de lux” cu şanse mari de a intra fiind Juninho Pernambucano, mijlocaşul campioanei Franţei, Lyon. Semnele sînt că Ronaldo va fi titular, în ciuda speculaţiilor presei privind forma sportivă slabă şi problemele de sănătate. Parreira a declarat că Ronaldo este esenţial şi că are nevoie de jocuri pentru a atinge randamentul dorit, aşa că testul cu Japonia se anunţă ocazia ideală. ”A doua repriză ar putea fi un exerciţiu tactic pentru Brazilia,” opinează ex-internaţionalul “auri-verde” Falcao, actual analist la un canal TV brazilian. Afirmaţie întărită de Ronaldinho, care vorbeşte despre arma contraatacului ca posibilă cheie a acestui meci: “Dacă Japonia va ataca, va fi mai bine pentru noi. Împotriva Australiei am avut spaţii libere şi am marcat".

Formaţiile probabile - Japonia (antrenor: Zico): Kawaguchi - Kaji, Miyamoto, Nakazawa, Alex - Ogasawara, Nakata, Inamoto, Nakamura - Takahara, Yanagisawa; Brazilia (antrenor Carlos Alberto Parreira): Dida - Cicinho, Lucio, Juan, R.Carlos - Juninho Pernambucano, Gilberto Silva, Ze Roberto, Ronaldinho - Robinho, Ronaldo. Arbitri: Eric Poulat - Lionel Dagorne, Vincent Texier (toţi din Franţa).