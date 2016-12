Vor capul maurului…

Maurul şi-a făcut datoria. Ca prefect al judeţului, Claudiu Palaz a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a satisfacele poftele celor care îi puseseră de multă vreme gînd rău primarului Mangaliei. După ce i-a stat ceasul în seara alegerilor, deputatului Zanfir Iorguş i-au revenit inima la loc şi roşul caracteristic în obraji. Domnul prefect era şi dumnealui montat pe planul A, cel care prevedea ca, în cazul în care Traian Băsescu este reales, să dispună suspendarea din funcţie a lui Claudiu Tusac. Ceea ce, în cele din urmă, s-a şi întîmplat. Ca să nu miroasă de la o poştă a vendetă politică, s-au mai încropit, pe tema incompatibilităţii, cîteva dosare asemănătoare şi altor primari din PSD. Ţinta principală o constituia însă, după cum nu era deloc greu de intuit, Tusac de la Mangalia. Mă aşteptam, sincer vorbind, ca domnul prefect, în calitatea sa de reprezentant apolitic al Guvernului în teritoriu, să aibă cu totul şi cu totul alte priorităţi. Îmi amintesc, de pildă, că, în timpul mandatului său în calitate de subprefect, se lupta din răsputeri cu cei care învîrteau diverse afaceri cu terenuri în judeţ. În naivitatea mea sublimă, eram convins că, ajuns în funcţia la care visa încă din perioada în care Nicolaescu îl şicana la mantinelă, domnul Palaz ne va lumina în privinţa scandalului legat de retrocedarea unor terenuri în zona Chituc. În diverse ocazii, din cîte îmi amintesc, a adus unele critici, pe această temă, fostului prefect Dănuţ Culeţu. Cît timp s-a aflat pe poziţia secundă în Prefectură, am fost convins că domnia sa are mîinile legate în această privinţă. Ca atare, mă aşteptam că, după saltul spectaculos pe care l-a făcut peste Mihai Petre, propus, iniţial, ca prefect, Claudiu Palaz să ne facă o demonstraţie de profesionalism şi bună credinţă. Desigur, nu sunt eu cel care stabileşte agenda cu priorităţi a prefectului. Ca orice gazetar, nu fac decît să constat că domnia sa a forţat realitatea pentru a da satisfacţie unor mahări din PD-L. Stau şi mă gîndesc dacă nu cumva capul lui Tusac a fost preţul promis la numirea sa în funcţie. La început, domnul Palaz a apărut ca un intrus în faţa celor care au pîinea şi cuţitul în PD-L Constanţa. De altfel, deloc întîmplător, la vremea respectivă, nominalizarea sa ca prefect a stîrnit numeroase comentarii contradictorii şi nemulţumiri. În cele din urmă, ca la orice loterie politică, un grup influent din partid i-a dat girul fără de care ar fi fost şi acum la egalitate de puncte cu Mircea Iustian, adică subprefect. Susţinătorii săi au invocat experienţa acumulată de domnia sa pe anumite parcele profesionale. Pe de altă parte, au contat foarte mult şi angajamentele asumate în faţa conducerii partidului. Nu mă îndoiesc că, în acel context, a fost luată în calcul şi situaţia tulbure de la Primăria Mangalia, unde mai mulţi consilieri vizau înlăturarea de la şefie a lui Claudiu Tusac. M-am mirat că, la acea oră, Zanfir Iorguş a renunţat la propunerea sa, o doamnă, din cîte îmi amintesc, votîndu-l şi dumneaei pe Palaz! După ce jocurile au fost făcute pe placul unor pedelişti, prefectul l-a executat pe primar. Pe fondul caraghioslîcurilor din ultima vreme, Ion Mincă, liderul Partidului Conservator Constanţa, un opozant sadea, chipurile, a fost instalat în locul lui Tusac! Poziţia pe care se află îl obligă să revină la prima sa iubire politică - deputatul Iorguş, cu care s-a bălăcărit pe cinste în campania pentru alegerile locale! Maurul Palaz nu ştie că, după ce a fost folosit, i se pregăteşte şi lui debarcarea, fiind luat în vizor chiar de către cei care l-au susţinut! Se pare că ministrul Blaga are cu totul alte preferinţe, chiar şi în ceea ce priveşte conducerea organizaţiei judeţene. În ipostaza în care va fi pus pe “lista neagră”, după cum bat unii clopotele, mă îndoiesc că Zanfir Iorguş se va repezi să-i sară în ajutor. Claudiu Palaz riscă să rămînă cu povara numită Tusac în spate…