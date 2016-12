Vor dispărea polițiștii de pe șosele?

17:39:08 / 30 Aprilie 2016

Rahat cu perje

Echipajele radar mobile de la PR erau singurele care faceau ordine in acest jeg de trafic cu aceasta infrastructura rutiera, chiar daca uneori au facut abuzuri, nimeni nu este perfect, dar am vazut cocalari care au redus viteza sub limita aerospatiala doar pentru ca radarul era prezent. Vedem BMW, Audi si Mertz de zeci mii de E cu antena CB pe tavan gonind cu 100 km/h in localitate si 180 in afara fiind informati de "colega" ca nu sunt masini radar. Odata cu scoaterea radarelor, setul de lumanari va deveni obligatoriu in trusa de prim ajutor si o carticica de rugaciuni pentru cei care isi vor pierde viata pentru aceasta decizie stupida. Cat despre camere fixe, nu cred in veci, cel mult gropi pe drumurile astea infecte ca sa ne rupem suspensia si sa murim la fiecare curba mai dificila din lipsa de marcaje si semnalizare adecvata a sectorului de drum.