Vor fi 20 de grade C, la Constanța. Vezi când!

Prima zi a ultimei săptămâni din luna martie se anunță fără precipitații, la malul Mării Negre, potrivit meteorologilor. Vom vedea și razele soarelui printre nori, însă temperaturile nu vor crește prea mult, spre deosebire de weekend-ul care tocmai ce a luat sfârșit. Astfel, maximele se vor încadra în intervalul 9 și 12 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 6 grade C. Marți, 28 martie, vom avea parte de mult soare la Constanța și de o încălzire semnificativă a vremii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 19 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 6 și 9 grade C. La fel de frumos va fi și miercuri, la Constanța, spun meteorologii. Astfel, mercurul din termometre va urca până la 20 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 6 și 9 grade C.