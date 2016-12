Vor să predea, dar n-au fost în stare să promoveze! Note de... 1,35!

18:04:46 / 15 Iulie 2015

pe bune?ce va mai pricepeti voi la toate.inclusiv la invatamant.tineti i acasa si sa va ed.singuri.plozii.daca sunteti asa de destepti

Omule de bine.degeaba ti ai meditat copilul.ca tu tot analfabet esti.si cine sunteti voi sa denigrati?muncesc 4 ore?in aceste 4 ore stresul psihic este egal cu al unuia de 8 h..ca sa stie si neuronul tau cat consum psihic e..si oe deasupra.acasa corectezi si faci planificari.proiectari.dosar de evaluare in care scrii la fiecare lucrare ce obiective ai urmarit.ce itemi.ce nota la fiecare item.masuri de ameliorarea.greseli frecvente.procese verbale la sedintele cu parinti.concursuri sambata fara a fi platit orele suplimentare.completarea documentelor scolare.condica .catalog. carnete.pregatirea testelor si a lectiilor din ziua urmatoare.dar ce stie romanasul.doar sa inproaste cu noroi.daca nu poti sa spui ceva bun.macar taci din gura.cel putin asa m a invatat mama mea..si astia care dau examen se duc in sistem ca ultima alternativa.ca pe salariul ala degradant de 900_1000 nu mai merge nimeni..astia n au gasit alt job si cred ca si d ta ca profesorii lucreaza doar 4 ore.hai sa fii sanatos si sa arunci cu noroi in taote categoriile sociale.inclusiv in a ta..iar ziaristii.daca se pot numi asa.sa si vada lungul nasului si sa nu mai caute senzatie.ca ala e cancan.