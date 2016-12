Vorba lungă, sărăcia IMM-ului

Consiliul IMM (CNIPMMR) a lansat vineri, la Constanța, inițiativa „Invest in Romania“, prin care-și propune să atragă mai multe investiții străine și să promoveze exporturile. Evenimentul a prilejuit și o serie de întâlniri tematice organizate sub forma unor grupuri de lucru (agricultură, industrie, energie și mediu, parcuri industriale, turism, servicii, comerț), a căror temă principală a fost consolidarea și îmbunătățirea dialogului între mediul de afaceri și autoritățile centrale și locale. „Evenimentul se înscrie în seria de inițiative ale CNIPMMR împreună cu Programul de Guvernare 2016 - 2020 al mediului de business. Vrem ca, prin lege, toate misiunile economice organizate la nivel guvernamental să aibă în componență o echipă de oameni de afaceri. De asemenea, dorim înființarea unui departament în cadrul autorităților publice locale, de tipul One Stop Shop, dedicat investițiilor strategice, debirocratizarea masivă a sistemului și înființarea unui birou special de atragere a investițiilor“, a spus președintele CNIPMMR, Florin Jianu. La eveniment a participat și președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu, care a spus că își dorește deschiderea unui parc industrial în Constanța. N-a lipsit nici primarul Decebal Făgădău, care a anunțat că, în ianuarie, se va înființa un Consiliu Economic Consultativ, la nivelul municipiului. Invitat special de la centru a fost ministrul Economiei, Costin Borc, care a punctat că „economia nu poate fi dezvoltată doar cu multinaționale și firme străine care vin aici pentru forță de muncă ieftină“ - „România trebuie să mizeze pe centre de cercetare, inovare și furnizori locali“. În opinia sa, Constanța este un oraș în care se pot întâmpla miracole economice. Până la marea minune, însă, planul este legarea portului de restul țării, prin modernizarea căii ferate. În teorie, trenurile care transportă containere ar trebui să atingă viteze de peste 160 km/h. În practică, să zicem mersi dacă măcar ajung la timp.