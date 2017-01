Voronin consideră ziua de 7 aprilie 2009 “o ruşine naţională”

Liderul Partidului Comuniştilor din R. Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, consideră că ziua de 7 aprilie 2009 este “o ruşine naţională” şi că nu trebuie ridicate monumente pentru comemorarea ei. Voronin a apreciat că persoanele care au participat la protestele violente din 7 aprilie nu trebuie transformate în eroi. “Nu există eroi, pentru că suntem cu toţii jertfe şi nu numai cei care au fost în Piaţa Marii Adunări Naţionale: tineri protestatari şi poliţişti, de asemenea, tineri. Deopotrivă victimă şi ostatic este Moldova întreagă. Noi suntem jertfele ambiţiilor celor ce nu se satură de bani şi vor tot mai multă putere. Cine va veni să investească într-o ţară unde viaţa omului nu este preţuită şi sunt călcaţi în picioare copii?”, s-a întrebat Voronin. Potrivit lui, cea mai mare greşeală a guvernării actuale o reprezintă învinuirea tuturor poliţiştilor de comportament inuman. “Aceşti oameni nu acţionează la întâmplare sau din proprie dorinţă, ei dau jurământul să protejeze ţara şi Constituţia. Ei primesc ordine pe care le îndeplinesc. În 7 aprilie, peste 300 de poliţişti au fost răniţi, îmbrânciţi şi schilodiţi, iar acum ei sunt învinuiţi că au aplicat forţa. Dacă urmăriţi cum au loc protestele în ţările cu democraţii consacrate, precum Germania, Franţa sau SUA, atunci vă veţi convinge că la noi, poliţia a acţionat uman”, susţine Voronin. Liderul PCRM s-a întrebat de ce directorii şcolilor şi profesorii care, potrivit acestuia, “au alungat în stradă copiii”, nu au fost traşi la răspundere pentru că i-au îndemnat să participe la proteste.

Voronin s-a arătat sceptic în legătură cu posibilitatea ca organizatorii protestelor să fie condamnaţi de către structurile competente. “Comisiile speciale create de noua guvernare nu au curajul să investigheze şi să scoată adevărul la iveală. Ei învinuiesc comuniştii, fără probe. Sigur, societatea are dreptul să ne întrebe de ce nu am fost pregătiţi mai bine ca să liniştim mulţimea. Pentru a împuşca, nu-ţi trebuie multă minte, însă nu am vrut să recurgem la asemenea metode. Eu am stat până în ultima clipă în Preşedinţie şi nu-mi venea să cred ceea ce vedeam. Credeam că lumea se va opri din violenţe”, a spus Voronin. În organizarea evenimentelor din aprilie au fost implicate aceleaşi puteri externe care au investit financiar în destrămarea Uniunii Sovietice, a afirmat liderul comunist. Motivul îl constituie, potrivit lui Voronin, “faptul că nu se puteau împăca cu gîndul că, într-o ţară din Europa, a treia oară consecutiv vin la putere comuniştii”. “Pe scările Preşedinţiei au fost filmate vreo şapte persoane din gruparea Otpor din Belgrad, vreo 200 de legionari din Ucraina şi tot atâţia din grupul Noua Dreaptă, România. De unde au ştiut ei că alegerile vor fi falsificate, de unde au ştiut ei când vor protesta tinerii la Chişinău, dacă protestele au fost spontane, aşa cum spune guvernarea”, s-a întrebat Voronin. Liderul comunist a apreciat că “7 aprilie va rămâne, pentru mai mulţi ani, ziua manipulărilor politice, fără concluzii reale sau dosare în justiţie”.