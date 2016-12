Voronin cumulează cele mai mari două salarii bugetare din R. Moldova

Vladimir Voronin cumulează, în prezent, cele mai mari două salarii din R. Moldova, beneficiind şi de o pensie echivalentă cu cel puţin 75% din salariu şi obţinînd venituri totale în valoare de peste 1.600 de euro, afirmă ”Ziarul de Gardă”. În calitate de preşedinte al ţării, Voronin primeşte un salariu lunar de 9.600 de lei moldoveneşti (613,5 euro), iar ca preşedinte al Parlamentului, un salariu de 8.800 de lei moldoveneşti (562.4 euro), la care se adaugă pensia de demnitar public, echivalentă cu 75% din salariu, respectiv 7.000 de lei moldoveneşti (447.4 euro). Suma totală se ridică la peste 25.000 de lei moldoveneşti (peste 1.600 de euro), potrivit calculului făcut de ”Ziarul de Gardă”.

Mai mulţi jurişti au apreciat că situaţia lui Voronin, care cumulează două funcţii retribuite din bugetul de stat, este ilegală. ”Legea nu prevede ca Voronin să deţină două funcţii retribuite. Într-un stat normal, aşa ceva nu ar fi admis”, a declarat Victor Popa, expert în probleme constituţionale. ”Este şi o încălcare etico-morală să ridici aceste două salarii, or unul dintre acestea îl primeşte ilegal”, a apreciat şi Viorel Furdui, expert la Centrul IDIS Viitorul. Preşedintele Curţii Constituţionale a anunţat vineri că instanţa nu acceptă să dezbată o solicitare depusă de liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, care a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu incompatibilitatea funcţiilor de deputat şi şef al statului. Filat a mai anunţat că va formula o nouă sesizare la adresa Curţii Constituţionale, în speranţa că va primi un răspuns clar. Filat vrea să afle de la Curtea Constituţională dacă preşedintele R. Moldova are dreptul să deţină şi calitatea de deputat în Parlament, după expirarea perioadei de 30 de zile de la validarea mandatului de deputat. Pe de altă parte, el doreşte să afle dacă un deputat are dreptul să deţină şi funcţia de preşedinte al R. Moldova, după expirarea perioadei de 30 de zile de la validarea mandatului.