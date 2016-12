Vosganian: FMI mi-a spus că-mi pierd vremea cu Oltchim

Ministrul Economiei Varujan Vosganian a declarat, ieri, că Ministerul a reuşit să plătească restanţele către angajaţii Oltchim, şi că are deja o strategie pentru viitoarele concedieri. “După ce vor fi disponibilizaţi, cei care se apropie de pensie vor primi venitul mediu. Pentru ceilalţi, am vorbit deja cu doamna ministru Mariana Câmpeanu pentru asigurarea programelor de reconversie profesională”, a declarat ministrul Economiei. Vosganian a explicat că reprezentanţii FMI au considerat Oltchimul o gaură neagră şi au recomandat lichidarea. ”FMI mi-a spus că-mi pierd vremea cu Oltchim şi că acest combinat trebuie lichidat. Pe orice hartă economică a lumii Oltchim se află în top cinci. El şi-ar reveni. Are piaţă, vindem chiar în condiţiile acestea. FMI este instituţia riscului minim. De la Washington se vede altfel. Noi vedem că instalaţiile sunt bune. Nu se poate să lăsăm pe drumuri încă 30.000 de persoane. Dacă l-am urcat de la 6% la 25%. Soluţii există”, a spus Vosganian. (C.M.)