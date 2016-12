Vosganian şi Verestoy, veterani CPUN în Parlament

Senatorul liberal Varujan Vosganian rememorează anii ’90, pe când făcea parte din Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN). El remarcă, pe blogul său, că el şi udemeristul Verestoy Attila sunt ultimii membri CPUN „rămaşi pe băncile Parlamentului de azi”. \"În anii \'90 eram foarte mândru că deţin, în Parlament, câteva recorduri ale tinereţii. Ca preşedinte al Uniunii Armenilor şi, apoi, ca preşedinte al Uniunii Forţelor de Dreapta, am fost, în perioada 1990 - 2000, cel mai tânăr lider de formaţiune parlamentară. Ei bine, iată că acum am trecut cu recordurile în rândul veteranilor”, spunea Vosganian. El îşi aminteşte că a fost martor al multor momente ale perioadei. De la marele miting din 28 ianuarie 1990 şi mineriade, până la „marea efuziune populară din noaptea Anului Nou 2007, când sărbătoream intrarea în UE\". Liberalul mărturiseşte că în anii ‘90 credea că totul se poate schimba peste noapte. „Acum am înţeles că lucrurile nu se pot schimba nici cu viteza gândului, nici cu viteza luminii, ci cu viteza sângelui. Or, curgerea sângelui nu poţi s-o grăbeşti, sângele nu poate fi împins de la spate ca o maşină împotmolită\", mai scrie liberalul pe blogul său. CPUN a fost o organizaţie provizorie de conducere a României în perioada 9 februarie - 20 mai 1990, când au avut loc primele alegeri care au urmat Revoluţiei din 1989. (M.D.)